Congo-Brazzaville: Humour - Ronsia Kukielukila annonce une tournée pour fêter ses dix ans de carrière

L'humoriste international entend se produire sur plusieurs scènes de Kinshasa et des provinces ainsi que de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, en compagnie de sa bande de joyeux lurons, les fameux " Salop'arts " pour fêter la belle décennie couronnée de succès sur les plans local et international.

Se gardant de publier à l'avance les dates du Sal'tour, contraction des mots Salop'arts et tour, Ronsia Kukielukila, dit aussi Kukiel, a tout de même déjà annoncé qu'il aura pour point de départ Kinshasa à la mi-avril. Et, l'on sait aussi que trois des hôtels les plus recommandés de la capitale, à savoir le Memling, Sultani et le Fleuve Congo hotel by Blazon l'ex-Kempiski, sont au nombre des cadres où se produiront les humoristes. Des restaurants et autres espaces culturels à l'instar de l'Olive Verte, Amaryllis, Aquasplash et le Jardin d'Hélène sont également repris dans la liste des sites qui vont accueillir le Sal'tour.

Au Courrier de Kinshasa, Ronsia a expliqué: " Les sites ont été choisis en partie sur la base de la logistique que l'on y trouve. Ils sont réservés à un certain public, c'est vrai, mais c'est aussi surtout pour des raisons techniques que nous nous produirons sur leurs podiums ". Mais encore, a-t-il daigné confier qu'en dehors des soirées VIP dans les prestigieux hôtels susmentionnés, il prévoit " des scènes grand public qui se tiendront à Amaryllis et au Jardin d'Hélène ", ajoutant qu'" une grosse surprise se prépare mais elle ne sera dévoilée que lors de la conférence de presse ".

Les Salop'arts, ma fierté

La présence des Salop'arts et même le fait de nommer cette tournée Sal'tour, en référence à ses poulains, est bien justifiée, a dit Ronsia. " Si je tiens à faire cette tournée avec les jeunes que j'ai encadrés durant ces dix dernières années, c'est parce qu'ils représentent une partie de ma carrière et font ma fierté ", a-t-il affirmé. Ce qui n'est pas faux s'il faut considérer notamment le duo féminin auquel il a donné jour, Les Nyota.

Sur les traces de leur mentor, Princesse Watuwila et Jovitha Songwa ont une jeune carrière déjà riche. Elles sont, comme lui, passées sur les grandes scènes d'humour du continent, notamment le "Marrakech du rire de Jamel Debouze" et "Abidjan capitale du rire". Elles ont tout aussi accumulé des passages au "Parlement du rire" de Mamane sur différentes saisons et ont reçu le prix RFI talents du rire. Ronsia en fut le lauréat en 2017 et trois plus tard seulement, en 2020, Les Nyota recevaient la même palme.

Et donc, à travers le Sal'tour, Ronsia Kukiel dit avoir trouvé là " l'occasion de les présenter aussi dans différents coins du pays ". Il s'agit notamment de Goma, Matadi, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kolwezi et Lubumbashi où se développent également des scènes d'humour prometteuses à l'instar du "Lubum Comedy Club" de Benjamin Kahitare.

En fin de compte, si Ronsia tient tant ainsi qu'il l'a dit à se faire accompagner de sa joyeuse bande, "Les Salop'arts", c'est parce qu'il a en vue de " rencontrer ses fans des différents coins de la République au cours de cette tournée ". Et, à ses yeux, a-t-il affirmé : " C'est eux la relève ", indiquant: " Sachez que je vire déjà dans un nouveau tournant de ma carrière, la vie de producteur m'attend".