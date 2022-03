Ile Maurice: Dwayne Poontah, synonyme de débrouillardise et de talent

Fabriquer des bijoux personnalisés pour le bonheur de ses clients, il aime ça. Depuis qu'il est au collège, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle Dwayne Poontah a souhaité devenir entrepreneur. Alors qu'il s'apprête à entamer ses études supérieures, il ne compte pas lâcher cette activité qui lui colle à la peau.

Ce Curepipien se passionne pour la création artisanale, principalement de bijoux. Que ce soit bracelets, boucles d'oreilles, porteclés, colliers ou chaînes de cheville, Dwayne Poontah touche à tout. Ce qui fait son succès, c'est qu'il réalise des produits personnalisés. Cela le met à l'abri de la concurrence de bijoux importés fabriqués à la chaîne et qui se ressemblent presque tous. "Alors que les jeunes veulent se distinguer des autres", nous dit-il.

Dwayne Poontah s'est intéressé à la création dès son plus jeune âge. Il écoulait déjà ces créations quand il était au collège SaintJoseph, pour financer ses besoins en matériels scolaires et vêtements, sans avoir à dépendre de ses parents. En quittant le collège, avec son High School Certificate en poche, Dwayne décide qu'il travaillera à son propre compte et, pourquoi pas, se lancera dans la commercialisation de produits qu'il fabriquait auparavant dans ses temps libres. Quoi de mieux donc que de joindre l'utile à l'agréable !

Ses clients ? Il est en contact avec eux sur la plateforme Instagram. Avec l'aide de ses amis d'Utopia Creations, le jeune homme a pu attirer de nombreux clients intéressés par ses produits personnalisés. Avec le temps, la clientèle s'est diversifiée avec des moins jeunes et même des étrangers. La livraison se fait par la poste ou si c'est en personne, uniquement à Curepipe, Covid oblige. Les paiements se font via Juice by MCB ou sinon lors de la livraison en présentiel. C'est d'ailleurs ce système qui a permis à Dwayne Poontah de continuer son business durant les confinements.

Le jeune - même très jeune - entrepreneur se fournit en matière première chez plusieurs petits commerces. Il préfère aider les petites entreprises comme lui, sachant bien comme il est difficile actuellement pour eux de survivre. Et la concurrence ? Philosophe, Dwayne explique : "Je ne m'en fais pas, car tout le monde doit gagner sa vie. Cela nous aide au contraire à améliorer nos produits." Tout en ajoutant que ses clients ne sont pas attirés par les produits importés en gros "qui sont certes moins chers, mais sans 'personnalité' et parfois de mauvaise qualité".

Le jeune homme entamera bientôt des études supérieures mais ne compte pas abandonner cette activité qui lui fait quand même gagner des sous. Et puis, il se demande comment il arrêtera cette activité qui lui colle désormais à la peau. "Et mes clients, vers qui se tourneront-ils ?" interroge-t-il sur un ton rigolard. "Il suffit de trouver un équilibre entre étude et travail."

En tout cas, ce jeune entrepreneur peut compter sur ses fidèles clients qui reviennent la plupart du temps avec d'autres clients. Les emballages sont également faits à la main, et Dwayne a même conçu son propre logo pour sa page Instagram. Il a également créé un compte TikTok où il présente ses nouvelles créations via de courtes vidéos qu'il monte lui-même. Création, production, marketing, vente, tout est assuré par Dwayne lui-même. De quoi inspirer d'autres entrepreneurs.