Congo-Kinshasa: Lutte contre le Covid-19 en RDC - Après la machine lave-main, Thérèse Izay Kirongozi met au point, avec son groupe, un respirateur "made in RDC "

Situation épidémiologique de Covid-19 en RDC, les dernières statistiques remontent au samedi 5 mars 2022. A cette date, seulement trois nouveaux cas confirmés en laboratoire ont été notifiés sur 1 414 prélèvements testés. Selon l'INRB qui donne cette nouvelle dans son bulletin de lundi dernier, de ces trois cas, deux sont de Kinshasa et un cas du Nord-Kivu. Depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, le nombre cumulé au 5 mars 2022 était de 86 287 cas confirmés dont 62 551 guéris et 1 335 décès.

Nouvelle de la campagne de vaccination anti-Covid-19, le Maniema se met à son tour au pas. C'est jeudi 3 mars que le gouverneur intérimaire de cette province, Afani Idrissa Mangala a donné le coup d'envoi. C'était à Kindu. L'objectif est de vacciner plus d'un million de personnes à l'issue de cette campagne qui se déroulera en trois phases dans 98 sites à travers la province.

Enfin, l'OMS recommande la pilule Merck sous certaines conditions. Cette pilule est un antiviral dont le traitement est nommé molnupiravir. L'agence mondiale le recommande pour les patients atteints d'un Covid-19 encore léger présentant un risque élevé d'hospitalisation. Cependant, l'OMS déconseille ce produit pour les jeunes en bonne santé, les enfants et les femmes enceintes.

Question

Les questions contre le Covid-19 sont-ils sûrs ? Voici la réponse que donne l'Unicef à cette question : Oui, même si les vaccins contre le coronavirus ont été développés le plus vite possible, ils ont dû subir des tests rigoureux lors d'essais cliniques pour prouver qu'ils répondent aux critères de sécurité et d'efficacité convenus au niveau international.

Un vaccin ne peut être validé par l'OMS et les organismes de règlementation que s'il répond à ces normes. L'Unicef n'achètera et ne fournira que les vaccins contre le Covid-19 qui répondent aux critères de sécurité et de d'efficacité établis par l'OMS et qui ont reçu l'approbation réglementaire requise.

Action de partenaire

Hommage à la femme, la partenaire d'aujourd'hui, c'est l'Ire Thérèse Izay Kirongozi. Celle qu'on appelle la " mère du robot roulage en RDC " vient d'allonger la liste de ses inventions en mettant au point, en collaboration avec quelques-unes de ses consœurs inventrices. La dernière trouvaille, c'est un prototype de respirateur made in DRC, un appareil destiné à prendre en charge tout malade présentant des difficultés respiratoires, dues notamment au Covid-19.