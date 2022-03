Cote d'Ivoire: JIF 2022 - Un hôtel ouvre son capital à son personnel féminin

La célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le mardi 8 mars 2022, a été assez spéciale pour les femmes d'un hôtel à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody à Abidjan. Le directeur général de la structure, Laurent Sourabie, décidé d'ouvrir pour les années avenir le capital de l'entreprise aux employés notamment au personnel féminin.

Il s'agit pour le patron de cette entreprise de traduire à sa manière sa reconnaissance à ces agents pour le travail qu'elles abattent au quotidien. Bien plus les encourager à plus d'engagement pour la cause de la société.

" Pour cette Journée nous avons décidé de recevoir toutes nos femmes pour leur témoigner notre reconnaissance et leur dire combien de fois nous sommes satisfaits de leur manière de travailler et surtout leur influence sur le développement de l'entreprise ", a fait remarquer M. Sourabie.

Il impute ce choix pour l'ouverture du capital au fait que les femmes sont les plus nombreuses en termes d'ancienneté. Il dit attendre désormais d'elles beaucoup plus d'entrain et d'engouement dans le travail. " Je sais que je peux compter sur elles pour booster les activités. Elles ont toujours été là et fait pour l'avancement de la société ", a-t-il souligné.

Pour les motiver davantage à atteindre les objectifs futurs, le directeur général a décerné des attestations de reconnaissance et remis des chèques à certaines parmi elles. Kissi Marie Madeleine, superviseure générale, a, non seulement exprimé sa gratitude au directeur général mais surtout salué son humanisme dans la collaboration avec son personnel.

C'est dans une ambiance féérique assortie de partage d'expériences et mets avec les hommes et la direction générale que la célébration a pris fin.

L'Hôtel Lorenzo dont il s'agit compte 42% d'agents qui sont du genre féminin, au dire du premier responsable.