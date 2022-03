Cote d'Ivoire: Jif 2022 - Des femmes issues des entreprises saluent ce qui est fait en leur faveur

A l'occasion de la Journée du 8 mars célébrée à travers le monde, des femmes travaillant dans des entreprises ivoiriennes se sont retrouvées, à Cocody II-Plateaux, pour s'instruire sur leurs droits et s'informer sur ce qui est fait en la matière en leur faveur.

Elles étaient plus d'une centaine issues de plusieurs entreprises (publique et privée) à se déplacer à Orxane évent sis à Cocody les II-Plateaux, 7è tranche, pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme.

Dénommée : " Brunch des femmes dynamiques ", cet évènement qui est à sa 2e édition est une initiative du Cabinet Mk conseil & formation. Le thème autour duquel les femmes ont échangé est : " L'inspiration au féminin pour un impact socio-professionnel durable ".

Cette rencontre a pour objectif, selon Traoré Marthe Kouaho, directrice du cabinet Mk conseil & formation, de sensibiliser ces femmes battantes, influentes et femmes de valeur, les accompagner de façon psychosociale et professionnelle. Il s'agit surtout, à l'en croire, d'établir le lien entre l'inspiration au féminin et l'impact socio-professionnel durable des femmes.

" Pour nous, c'est une opportunité non seulement pour célébrer notre dynamisme et les avancées constatées en matière de promotion de nos droits, mais également de partager et valoriser notre pleine participation dans le développement de notre pays, en particulier de notre entreprise, structure et famille ", a-t-elle indiqué.

Avant d'ajouter qu'il s'agit particulièrement de sensibiliser ces femmes battantes, influentes et femmes de valeur, et les booster afin d'avoir de plus en plus de femmes qui impactent plus l'évolution de la société. " Nous établissons le lien entre l'inspiration au féminin et l'impact socio-professionnel durable des femmes qui sont devenues aujourd'hui une pièce maîtresse dans le développement de la Côte d'Ivoire à tous les niveaux ", a renchéri Mme Traoré.

Une motion spéciale pour ce qui est fait en faveur des femmes

Traoré Marthe Kouaho s'est félicité pour la mobilisation des femmes autour de la question de leurs droits. Pour elle, les indices en termes d'acquis et de performance au cours de ces dernières années sont à louer.

" Des avancées notables sont observées en matière de la promotion des droits de la femme. Notamment, dans la représentativité des femmes dans des instances de décisions (Parlement, Sénat, ministères et directions). Cela est à saluer. Nous nous en félicitons et faisons une motion spéciale au gouvernement pour ce qui est fait. Mais beaucoup reste à faire ", a souligné Mme Traoré. Qui a ajouté que " le principe d'égalité entre les hommes et les femmes par la participation effective et paritaire à tous les niveaux est en marche ".

L'expertise des femmes doit être utilisée pour impacter leur existence

Revenant sur la thématique, les panélistes, à savoir Toutoukpo Carole, directrice de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire ; Fatoumata Yatabaré, directrice générale d'Africa radio et Amani Amenan Emma épse Bony, chef du service coopération internationale au ministère de l'Equipement et de l'Entretien routier, sont unanimes que l'expertise des braves femmes doit être utilisée en termes de renforcement des capacités, de savoir-faire et surtout d'innovation pour impacter harmonieusement leur existence dans la vie socio-professionnelle.

Faut-il le rappeler, instaurée par les Nations unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes se fonde sur les avancées législatives qui, au cours du XXe siècle, ont fait progresser les droits de la femme dans la plupart des pays mais sont encore trop peu appliquées.