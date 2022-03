Maroc: M. Talbi Alami met en avant les acquis du Maroc dans le domaine des droits des femmes et leur accès aux postes de décision

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami a souligné, mardi à Rabat, les réalisations accomplies par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le domaine des droits des femmes et leur accès à la prise de décision.

M. Talbi Alami intervenait lors d'une rencontre organisée par la Chambre des Représentants sur le thème "Les piliers de consolidation du leadership des femmes", en présence des ambassadeurs du Royaume-Uni, Simon Martin et du Canada, Nell Stewart, ainsi que du PDG de la Westminster Foundation for Democracy, Anthony Smith.

"Le bilan de la consécration des droits des femmes et de leur accès aux postes de décision politiques et institutionnels, n'aurait pas été possible sans la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure la question de la femme et son autonomisation, et sans la volonté et la détermination du Souverain de placer les femmes au centre de toutes les politiques publiques ainsi que son souci de garantir l'équité pour les femmes", a affirmé le président de la Chambre des Représentants.

Il a ajouté que cette volonté royale converge avec la mobilisation des partis politiques nationaux et de larges secteurs de la société civile et des acteurs sociaux en vue d'atteindre la parité.

Et de noter que l'objectif de la parité exige, outre la volonté politique, l'autonomisation des filles, les femmes de demain, avec une éducation et une formation de qualité, comme moyen de promotion sociale, l'indépendance de pensée et dans la prise de décision, l'ouverture, outre la parité au sein des organes politiques, compte tenu de leurs rôles dans l'encadrement des citoyens pour faciliter leur participer à la chose publique.

Cette rencontre, qui est organisée en partenariat avec la Westminster Foundation for Democracy et le Fonds canadien d'initiatives locales, revêt une importance particulière dans le contexte des réformes institutionnelles et sociales que le Royaume met en œuvre avec audace, de manière progressive et en capitalisant sur les acquis.

A cet égard, Talbi Alami a passé en revue les réformes entreprises par le Maroc pour garantir les droits et l'équité aux femmes : l'adoption de la liste nationale à partir des élections législatives de 2002, la promulgation du Code de la famille en 2004 et la Constitution de 2011, qui stipule que "l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental", et que "l'Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes" et crée, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination".

Pour M. Talbi Alami, l'inclusion des femmes dans le développement n'est plus une option mais une nécessité, "car il est inacceptable d'exclure de larges franges de la société, surtout avec le déploiement du Nouveau modèle de développement, dans le cadre duquel la femme occupe une position centrale".

Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc a exprimé son "admiration" à l'égard de l'engagement et le leadership des femmes marocaines aux niveaux local et national dans divers domaines, notamment le monde des affaires, de la formation, des services de santé, de la protection et de la justice, ce qui reflète la volonté du Maroc d'aller de l'avant afin d'atteindre la parité et l'égalité des genres.

M. Martin a souligné que l'ambassade du Royaume-Uni à Rabat soutient la promotion de la parité et de l'égalité des sexes à travers des programmes qu'elle lance dans le Royaume.

Il a expliqué que le Parlement marocain, grâce à son partenariat distingué avec la Westminster Foundation for Democracy, a déployé des efforts inlassables pour identifier les défis et mettre en place des mécanismes pour renforcer le leadership des femmes à la Chambre des représentants.

Il a estimé que ce qui a été réalisé dans le cadre de ce partenariat est une véritable source de fierté, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts visant à atteindre la parité et l'égalité entre les hommes et les femmes.

Pour sa part, l'ambassadeur du Canada à Rabat a souligné que le Parlement, qui représente la diversité et l'égalité, est le meilleur garant du processus décisionnel et des lois en découlant, et qui tiennent compte des besoins et des intérêts de toutes les composantes de la société.

"Nous félicitons ces femmes parlementaires exceptionnelles qui ont pris la décision difficile de participer et de relever des défis", a déclaré Mme Stewart, exprimant sa fierté de lancer ce projet visant à renforcer le rôle essentiel des femmes dans la prise de décision politique au sein du Parlement marocain, dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme.

Dans ce sillage, elle a souligné que le Canada concentre ses efforts sur la protection des droits des femmes, la lutte contre la violence sexiste, l'autonomisation économique et la participation politique des femmes, en l'occurrence dans le cadre de la Westminster Foundation for Democracy.

D'autre part, l'ambassadeur du Canada au Maroc a souligné que 2022 marque le soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Canada et le Maroc. La commémoration de cet anniversaire sera marqué tout au long de l'année par des célébrations et événements.

À son tour, le président de la Westminster Foundation for Democracy a affirmé que "le monde d'aujourd'hui a connu des transformations majeures et un changement d'attitude des femmes et de la société en matière d'égalité, les femmes pouvant atteindre les plus hauts niveaux de responsabilité, à travers un meilleur accès des filles aux services d'éducation et de formation.

Après avoir mis en avant le partenariat stratégique qui unit la Chambre des représentants et la Westminster Foundation for Democracy, "marqué par des relations amicales et de confiance mutuelle", il a fait observer que ces principes reflètent la longue histoire de coopération et de relations étroites entre la deux royaumes, exprimant sa fierté que le partenariat entre la Chambre des représentants et la Westminster Foundation for Democracy aura joué un rôle important dans la consolidation de cette relation.

L'objectif principal de ce partenariat est d'échanger des idées, des bonnes pratiques, des expériences et de l'expertise entre les deux pays, et de s'appuyer sur les expériences d'autres pays, a-t-il expliqué.

Cet atelier, qui est la première activité prévue dans le cadre d'un programme d'un an, vise à doter les femmes parlementaires d'outils leur permettant de renforcer leur présence et d'accroître leur influence au sein du Parlement, a affirmé M. Smith.

Cette rencontre interactive vise à présenter les progrès importants réalisés par le Royaume dans de nombreux domaines, notamment la participation des femmes dans le processus de prise de décision politique et les moyens de renforcer les femmes leaders.

En marge de cette rencontre, une réception a été organisée par le président de la Chambre des Représentants en l'honneur des femmes présentes (parlementaires et fonctionnaires du parlement...) à l'occasion de la journée internationale de la femme.