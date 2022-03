Togo: Kevin Kouassivi-Bénissan, un Togolais d'origine partagé entre son père et sa mère

Ce sont nos confrères de Togofoot.info qui le révèlent. Selon ces derniers, le joueur d'origine togolaise de par son père, et Finlandais de par sa mère, est partagé entre les deux pays.

Le sociétaire de HJK Helsinki (D1/Finlande), Kevin Kouassivi-Benissan, qui a évolué avec les catégories de jeunes de la Finlande (U17, U18, U21), même s'il donne plus d'ouverture au pays de sa mère (sélection A de la Finlande), indiquant que " mon objectif est d'intégrer un jour l'équipe nationale A, c'est un rêve depuis que j'ai joué en équipe nationale U17. Jouer sous un maillot finlandais est toujours un sentiment spécial, et le récent succès de l'équipe nationale apporte un enthousiasme et une motivation supplémentaires ", n'oublie pas le pays de son père.

Et dans une interview publiée sur le site de son club, il avoue, " j'ai été contacté par la Fédération togolaise récemment dans la dernière moitié de l'année. J'ai également été approché sur Instagram mais je n'ai pas pu répondre, du moins pour le moment ". Et tout en se donnant un temps pour mûrir la réflexion celui que l'on pouvait appeler Finlando-Togolais, poursuit, " je suis à moitié togolais, mais je suis né et j'ai grandi en Finlande, donc je me considère comme un Finlandais - mais en même temps pas complètement. Je suis fier de mes racines, et il est encore trop tôt pour donner une réponse dans ce sens ".

Il entend passer plus de temps au Togo avant de se décider.