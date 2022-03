Sénégal: Hausse de 1,5% des prix à la consommation des ménages en janvier 2022

L'indice des prix à la consommation des ménages en Guinée a enregistré au mois de janvier 2022 une hausse de 1,5% par rapport au mois précédent, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

<< Cette variation est imputable principalement aux fonctions de consommation ci-après : Produits alimentaires, boissons et tabac, Santé, Habillement, Logement, électricité, eau et gaz, Ameublement, Transports et Loisirs, spectacles et culture>>, explique l'INS.

La fonction Alimentation enregistre une hausse de 1,6% au mois de janvier 2022 et contribue à près de 73% à la variation du panier de la ménagère. Selon l'INS, cette hausse est liée essentiellement à l'augmentation des prix au niveau des sous-groupes suivants : pain et céréales (1%), pomme de terre, manioc, autres tubercules et bananes (3,2%), sel et épices (1%), poisson (2%), légumes (5,8%), viande (0,9%), huiles et graisses 0,5%) et tabac (1%).

La hausse de 0,6% au niveau de la fonction Habillement est liée principalement aux sous-groupes tissus d'habillement (0,5%), vêtements (0,3%) et confection et réparation des vêtements hommes (2,6%).

Concernant l'ameublement (+2,6%), l'INS note que la variation des prix se situe uniquement au niveau des sous -groupes Articles de ménage non durables (4,2%) et Services domestiques (3,6%).

En ce qui concerne l'indice de la fonction Logement (1,6%), la hausse se situe uniquement au niveau du sous-groupe Autres combustibles (3,1%) au niveau notamment des variétés charbon de bois 0,9% et bois de cuisine type kinsi 7,5%.

Par rapport à l'indice de la fonction Santé (1,9%), la hausse est en lien avec les sous- groupe Médicaments (2,4%) et Autres produits pharmaceutiques (0,6%).

Pour le transport (0,4%), la hausse se situe au niveau des sous-groupes Cycles et motocycles (0,4%) et transports de longue distances (3,2%). La hausse émane également du sous-groupe appareils de réception, d'enregistrement, de production du son et de l'image (0,6%).

<> En glissement annuel, les proportions sont de 12,9% et 7,8% respectivement.

Par secteur d'activité, l'indice du secteur primaire enregistre une hausse de 3,9% contre 0,9% pour le secteur secondaire et 0,6% pour le secteur tertiaire respectivement.

L'inflation sous-jacente représentée par l'indice hors énergie et produits frais enregistre une hausse de 10,2% contre 10,3% pour le mois précédent, soit une baisse de 0,1%.

En glissement sur les 12 derniers mois, le taux d'inflation se situe à 11,8 % contre 12,5% pour le mois précédent, soit une baisse de 0,7%.

En moyenne mobile sur les 12 derniers mois (moyenne des indices de février 2020 à janvier 2021 rapportée à celle des indices de février 2019 à janvier 2020), la variation du niveau général des prix est de 12,5% contre 12,6% par rapport au mois précédent.