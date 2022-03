Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - Un grand défilé organisé à Mbandaka

Le coup d'envoi des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme en République démocratique du Congo (RDC), le 8 mars, a été donné à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur, par la ministre du Genre, Famille et Enfant, Gisèle Ndaya, représentant pour la circonstance le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.

La ville de Mbandaka a connu mardi une ambiance de fête. Les femmes venues de tous les secteurs de la vie nationale ont défilé devant les autorités pour leur engagement à promouvoir leurs droits. On y a noté la présence des femmes de différents services de l'administration publique, de l'armée et de la police, des commerçantes, sans oublier celles issues des diverses organisations de la société civile.

Deux discours ont été prononcés à cette occasion. Le premier à prendre la parole, le gouverneur de la province, Dieudonné Bobo, a exprimé sa gratitude aux autorités nationales, notamment au chef de l'Etat, pour l'honneur fait à sa province pour abriter le lancement de la Journée internationale de la femme au plan national. Il a saisi cette occasion pour demander aux femmes de l'Equateur d'intérioser ce geste posé à leur égard afin d'en capitaliser le contenu. "La femme de Mbandaka a été choisie pour représenter toutes les femmes de la RDC. C'est un honneur et une fierté", a-t-il laissé entendre.

Le second discours, celui de la ministre du Genre, a dévoilé les thèmes international et national de la journée. Au plan international, le thème choisi a été " Réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et les filles dans tous les contextes des politiques et programmes relatifs aux changements climatiques et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophe". Au niveau national, la journée a été célébrée sur le thème "Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophe".

La ministre Gisèle Ndaya a expliqué l'importance de cette journée tout en démontrant le rôle ou l'apport de la femme dans la lutte contre le changement climatique. Parlant de la province de l'Équateur, elle a indiqué que la femme "forestière" est bien honorée par le président de la République. Pour preuve , a-t-elle souligné, la présidence de l'Assemblée provinciale est occupée par une femme, tout comme le commandement de la police provinciale.

Ell a remercié le Chef de l'État, champion de la masculinité positive, pour avoir valorisé la femme congolaise. "Car, les femmes congolaises sont actuellement présentes dans toutes les institutions et structures étatiques. Elles représentent 27%, un taux qui s'approche de celui de 30% recommandé par les Nations unies pour la représentativité de la femme dans les instances de prise des décisions", a t-elle fait savoir. Gisèle Ndaya a rappelé aux femmes que la journée qui leur est dédiée a commencé sous diverses formes dans quelques pays à travers le monde. Mais, quarante-cinq ans se sont écoulés depuis que les Nations unies l'ont reconnue. Elle a clos son discours en annonçant l'ouverture de la foire de Mbandaka.