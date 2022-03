Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - " Mbonguana ", une comédie musicale pour le changement de mentalité

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, le collectif des femmes artistes de l'Organisation non gouvernementale (ONG) Tosala a livré une comédie musicale intitulée " Mbonguana " à l'Institut français du Congo (IFC). Un spectacle à la fois ludique et pédagogique qui visait à dénoncer les violences faites aux femmes, sensibiliser au respect de ses droits et à marteler sur l'égalité des genres.

Ecrit par Sylvie Dyclo Pomos et mis en scène par Harvey Massamba, " Mbonguana ", qui se donne à comprendre comme " changement ", est une création exclusive du collectif Tosala à l'occasion du 8 mars 2022. La comédie musicale met en relief les différentes formes de maltraitances et de violences dont continue d'être victime la femme, à savoir la violence verbale et physique, le viol, l'excision, le veuvage, le harcèlement professionnel, l'abus de pouvoir, etc.

Inspiré de faits réels et incarné de bout en bout par des femmes au talent inouï, ce spectacle haut en couleur se veut un cri d'alerte à l'endroit de l'opinion nationale et internationale pour que cessent ces comportements contre les femmes. " Un grand merci à toutes ces dames du collectif Tosala de m'avoir donné l'opportunité de travailler sur ce thème, qui est important. Il faudrait que nous, les hommes, nous puissions nous rendre compte que la femme n'est pas inférieure à nous. La femme c'est notre collaboratrice, c'est notre maman, notre sœur, notre fille. Nul besoin de lui faire du mal ", a fait savoir Harvey Massamba.

Maman Crédo, responsable du collectif Tosala, s'est énormément réjouie de l'engouement du public pendant et après le spectacle. Selon elle, en préparant quelque chose dans les coulisses, on ne sait jamais à l'avance ce que ça donnera face au public. " A la base nous sommes toutes des musiciennes et nous avons l'habitude de faire des concerts. Avec "Mbonguana" qui est notre première comédie musicale, c'est une nouvelle touche que nous ajoutons à notre carrière. Ce n'était pas facile, mais avec beaucoup de travail, nous y sommes arrivées. C'est une joie immense. Merci aux différents partenaires qui nous ont soutenus : l'IFC, l'ambassade de France, l'Union européenne, l'ONG Actions de solidarité internationale... ", a-t-elle confié.

Etaient sur scène pour ce spectacle, les artistes-musiciennes Cilia Jules, Mariusca La Slameuse, Jessy B, Dom, Liz Babindamana, Gypsie la tigresse, Fanie Fayar, Oupta, Gladys Samba, Maman Credo, Monie Kongo, Nestelia Forest, Dulcie Kiyindou, Joliveth, Sansi Mayindou, Dieuvie, Belgrace, Welicia, Berlea.

Notons qu'après Brazzaville, Tosala met le cap en direction de Pointe-Noire où le collectif initiera, du 16 au 22 mars à l'IFC de cette ville, les ateliers Zaba afin de libérer les femmes de l'emprise des violences économiques.