Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - Denise Nyakeru Tshisekedi invite les femmes à poursuivre le combat

Dans le cadre de la célébration en République démocratique du Congo (RDC) de la Journée internationale de la femme, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a encouragé les femmes à poursuivre ce combat dont les résultats ne pourront qu'être satisfaisants pour la génération présente et future.

Joignant sa voix à celle de toutes les femmes et de tous les hommes qui chaque jour luttent sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de la RDC au travers d'une autonomisation efficiente et durable, Denise Nyakeru Tshisekedi a indiqué que plusieurs batailles ont été remportées. " Je peux souligner, à titre d'exemple, le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel", a-t-elle dit, reconnaissant toutefois que le chemin reste encore long et difficile.

La première dame de la RDC reste cependant convaincue que pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrase toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de la planète terre.

Parlant du thème de cette Journée internationale de la femme, elle a plaidé pour le renforcement des capacités de la femme rurale par l'abandon rapide des habitudes néfastes, la préservation de l'environnement en luttant contre le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. La RDC, a-t-elle ajouté, s'est récemment positionnée comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Pour elle, il faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans la préservation de l'environnement, notamment la femme rurale par le renforcement de capacités.

Pour ce faire, Denise Nyakeru Tshisekedi a exhorté les femmes à cultiver les bonnes pratiques qui passent par la communication et l'éducation. " J'estime que par elles, nous amènerons ce combat au niveau souhaité. Ne lésinons surtout pas sur les moyens car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les Objectifs du développement durable", a -t-elle laissé entendre. Pour gagner ce pari, elle a appelé tout le monde à promouvoir les gestes qui favorisent et consolident la paix.