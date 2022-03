Cote d'Ivoire: Décédé il y a un an

Mars 2021-Mars 2022, il y a un an que le Premier ministre Hamed Bakayoko a été arraché à l'affection des siens. Altruiste, homme de foi, de conviction et d'engagement, le défunt de son vivant a marqué les esprits et les cœurs en Côte d'Ivoire et particulièrement dans sa famille politique, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ainsi que dans sa commune, Abobo. Un an après son décès, les membres de cette famille politique et les habitants de sa cité continuent de le pleurer et surtout de prier pour le repos de son âme.

Ainsi, une cérémonie d'hommage œcuménique à son endroit a été organisée hier par la mairie d'Abobo en présence du Premier ministre Patrick Achi, de plusieurs membres du gouvernement et d'une forte délégation du RHDP conduite par le président du directoire, Gilbert Koné Kafana et composée du premier vice-président, Robert Beugré Mambé, du secrétaire exécutif Adama Bictiogo et de plusieurs secrétaires nationaux. Dans l'arrière cour de la maire où de nombreuses bâches ont été dressées pour accueillir les guides religieux musulmans avec à leur tête, le Cheick Aïma Ousmane Diakité et chrétiens conduits par le président du consortium religieux d'Abobo, le bishop Lougah François, des prières ont été dites et beaucoup de bénédictions ont été faites.

En effet, le noble Coran a été lu entièrement à deux reprises, avant que les imams et les pasteurs ne témoignent de la bonté, de la générosité, du respect et de la foi du disparu. "Le prophète Mohamed (paix et salut sur lui) nous dit ceci : "ayez l'habitude de parler du bien de vos défunts". A ce titre, je prends la parole pour exprimer notre profonde douleur face au décès de l'ex-Premier ministre et dire qu'il était un homme bien qui a consacré sa vie au service des autres. Oui, Hamed Bakayoko était parmi les hommes dont a parlé le messager en disant que le plus important des hommes est le plus utile parmi eux.

Cet homme exceptionnel était un altruiste par nature, il a séché les larmes des veuves, il a redonné l'espoir aux orphelins. Fidèle à son éducation, il a instauré la générosité dans une société qui commençait à perdre cette valeur. Nous avons appris le vrai sens de l'amour dans son regard et le respect dans sa collaboration. Homme de foi, il l'était et il l'as amené sur terre pour que ton serviteur serve les autres en leur donnant la joie et la paix intérieure. Merci pour le combat que tu lui as donné de mener. Et, quand tu t'es rendu compte qu'il a achevé la bataille, il t'a plu de le rappeler auprès de toi.

Seigneur daigne le gratifier, le bénir et daigne lui donner la meilleure demeure dans la félicité éternelle ", a prié le président du consortium des religieux d'Abobo. Suite à ces témoignages poignants, à ces hommages mérités et aux prières, la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a remercié les uns et les autres. "Je voudrais au nom du ministre d'Etat, président du directoire du RHDP, Gilbert Koné Kafana, au nom du secrétaire exécutif du RHDP, Adama Bictogo et au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal d'Abobo vous remercier Monsieur le Premier ministre pour votre présence effective à cette cérémonie.

Merci à tous les guides religieux musulmans et chrétiens. J'associe à ces remerciements l'ensemble des chefs de villages et de communautés d'Abobo, l'ensemble des cadres et élus. Merci à toutes et à tous. Que Dieu exauce toutes les prières et les bénédictions qui ont été faites pour le repos de l'âme de notre frère, El hadj Hamed Bakayoko ", a-t-elle imploré.