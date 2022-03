Congo-Brazzaville: Judo - Plus de 180 athlètes participeront à la Coupe Edith-Lucie-Bongo-Ondimba

Dans le cadre de l'exécution normale de sa feuille de route, la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) organise, du 10 au 14 mars, une compétition nationale dénommée "La première édition de la Coupe Edith-Lucie-Bongo-Ondimba".

Au terme de la réunion technique qui a réuni les dirigeants de la Fécoju-Da et les responsables des ligues départementales, il ressort que plus de cent quatre-vingts judokas mettront en jeu leur savoir-faire et leur technicité.

Réservée à toutes les catégories ainsi que toutes les versions, la compétition recevra, au complexe sportif de Kintélé, les meilleurs judokas de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Pool, de la Bouenza, de la Lékoumou, du Niari, des deux Cuvette et de la Sangha.

" Notre objectif reste le même : développer le judo dans son ensemble. Chacun doit mouiller le maillot pour atteindre ce but car nous sommes une équipe. Ne négligez aucun détail car le judo congolais a trop souffert et les jeunes veulent vraiment exprimer leur talent ", a indiqué le président de la Fécoju-Da, Me Francis Ata.

Cette compétition nationale sera patronnée par le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé. Elle est la deuxième du genre après le tournoi de la République qui s'est tenu le 28 novembre dernier.

Elu le 4 septembre, le bureau exécutif ne ménage aucun effort pour non seulement redorer le blason de ce sport de combat mais aussi exécuter avec succès son programme sportif. Cette compétition se tiendra à quelques jours du retour d'une délégation de la fédération de la France où plusieurs contrats ont été signés.

Notons que la première édition de cette compétition rend hommage à l'ex-première dame du Gabon et fille du président de la République du Congo, Edith Lucie Bongo Ondimba. Avec la réouverture complète des activités sportives, le public est massivement invité tout en respectant les mesures barrieres contre la pandémie à coronavirus.