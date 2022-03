Algérie: Le Conseil de la Nation prend part aux réunions du Parlement méditerranéen

Alger — Le Conseil de la nation participe à la 44ème réunion du bureau du Parlement méditerranéen organisée dans l'Emirat de Dubaï (Emirats arabes unis), a indiqué mercredi un communiqué du Conseil.

Selon la même source, cette réunion, consacrée à l'examen et au débat d'un nombre de thèmes inscrits à l'ordre du jour, et relatifs à ce fora parlementaire méditerranéen, sera suivie de la "convocation de la 16e session du Parlement méditerranéen, les 9 et 10, qui devrait réunir plus de 200 députés de 23 pays et organisations régionales et internationales".

Au cours de cette session, "des thèmes importants seront abordés, notamment ceux relatifs au dialogue entre les civilisations, aux droits de l'homme, aux activités en 2022, ainsi qu'aux obstacles s'opposant à l'éducation dans la région", outre la question du "changement climatique et de la dégradation de l'environnement dans le bassin méditerranéen et les problèmes de sécurité affectant la région méditerranéenne et comment faire face à l'évolution de la menace terroriste dans la région euro-méditerranéenne".

A noter que, la délégation parlementaire algérienne prenant part à ces réunions comprend les membres du groupe de la division parlementaire au Parlement méditerranéen.