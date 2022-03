Algérie: Emission de deux timbres postaux évoquant la culture et le patrimoine de l'Algérie à EXPO 2020 Dubaï

Dubai — Algérie Poste a procédé à l'émission avec oblitération 1er jour, de deux timbre-poste consacrés aux thèmes Culture et Patrimoine d'Algérie dans le cadre de l'exposition universelle 2020 Dubaï (Expo 2020 Dubaï).

Le premier timbre-poste illustre le stand Algérie à cette exposition et le second évoque le quartier antique de la Casbah d'Alger, a indiqué la Directrice du Timbre Poste et de la Philatélie à Algérie Poste, Sihem Bouazara.

Une exposition de timbres postaux sous forme de maquettes agrandies évoquant la richesse du patrimoine culturel algérien notamment les sites archéologiques et touristiques, ainsi que d'illustres personnalités littéraires et historiques algériennes a été organisée à cette occasion.

Des modèles de timbres postaux émis lors de différentes expositions internationales de philatélie et symbolisant l'action diplomatique de l'Algérie au sein des organisations et fora internationaux et régionaux et son soutien aux causes justes, ont été également exposés.