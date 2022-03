Maroc: M. Mayara s'entretient avec une délégation parlementaire de la RDC

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec une délégation parlementaire de l'Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo (RDC), présidée par Mme Colette Tshomba Ntundu, membre du bureau de l'Assemblée et de la commission de la défense et de la sécurité.

Les discussions ont porté sur les relations entre le Royaume du Maroc et la RDC et les moyens de les développer dans les divers domaines d'intérêt commun, insistant sur la nécessité de redoubler d'effort pour explorer les opportunités de renforcer le partenariat entre les deux pays, selon un communiqué de la Chambre des conseillers.

Les deux parties ont souligné également l'importance de l'action parlementaire dans la consolidation des relations bilatérales à travers l'échange de visites et d'expertises, rappelant les recommandations de la 11-ème Conférence de l'Association des Sénats, Conseils de la Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du Monde arabe (ASSECAA) et du Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes.

Par ailleurs, M. Mayara a passé en revue la composition et les prérogatives de la Chambre des conseillers, et le rôle qui incombe aux institutions législatives des deux pays pour fortifier l'entente et le respect mutuel et explorer les nouvelles perspectives de partenariat.

Par la même, le président de la deuxième Chambre a informé la délégation congolaise des avancées réalisées par le Royaume dans le domaine de la représentativité de la femme au sein des instances élues, notant dans ce sens que 15 députées siègent à la Chambre dans sa présente composition.

Il a, en outre, exprimé la disponibilité de la Chambre des conseillers à partager son expérience en la matière.

De son côté, Mme Tshomba Ntundu a relevé que cette visite traduit la profondeur des liens historiques entre les deux pays, amis depuis des décennies.

Elle a, par ailleurs, exprimé son admiration pour l'expérience marocaine dans le domaine de la représentativité des femmes, mettant l'accent sur le travail à l'introduction du principe de la discrimination positive dans la future loi électorale dans son pays ainsi que la concertation auprès des acteurs politiques à ce propos.