Maroc: La CFCIM organise la 3e édition des Journées économiques Maroc-France dédiée à l'aéronautique

Casablanca — La Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM) organise, du 23 au 25 mars à la Cité de l'espace de Toulouse, la 3ème étape des Journées économiques Maroc-France qui sera dédiée au secteur aéronautique et ce, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Cette édition sera tenue en partenariat avec l'Ambassade du Royaume du Maroc en France, l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la CCI Occitanie et le Groupement Des industries Marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), sous le thème "L'aéronautique, un secteur prioritaire du Plan d'Accélération Industrielle au Maroc", indique un communiqué de la CFCIM.

Après Paris et Essaouira, cette journée sera la 3e étape d'un cycle de rencontres visant à mettre en avant le potentiel de co-investissement régional et sectoriel entre le Maroc et la France, fait savoir la même source.

En effet, les Journées économiques Maroc-France, dont le lancement a eu lieu le 8 octobre dernier à Paris, sillonnent les différentes régions de France et du Maroc afin de mettre en lumière les secteurs clés de coopération.

Ce cycle de rencontres vise à dynamiser et fluidifier les échanges économiques entre le Maroc et la France et a en outre vocation à souligner la position stratégique du Maroc en tant que hub vers l'Afrique dans un contexte où le Royaume déploie son nouveau modèle de développement. Ainsi, l'objectif est d'accompagner les entreprises qui souhaitent développer leurs activités à l'international tout en encourageant les synergies entre opérateurs économiques.

"La journée économique Maroc-France de Toulouse permettra aux opérateurs économiques des deux pays de travailler sur de nouveaux projets de partenariat, d'import-export, de co-investissement, d'échanges commerciaux voire d'implantation autour de l'écosystème aéronautique, qui représente une activité à fort potentiel de croissance et surtout un écosystème clé de coopération déjà bien établie entre nos deux pays", a déclaré M. Jean-Charles Damblin, Directeur Général de la CFCIM, cité par le communiqué.

"Cette journée sera riche en solutions et rencontres ; elle permettra aux entreprises marocaines et françaises participantes de bénéficier d'un programme d'excellence avec, au menu, des rencontres de haut niveau animées par des intervenants prestigieux, un village conseil en plus des conférences thématiques autour de la décarbonation, de la formation, de la supply chain et des leviers de financement. Des rendez-vous d'affaires, des moments de convivialité et des visites de sites sont également au programme, notamment l'usine emblématique d'Airbus", a-t-il ajouté.

Aéronautique: un redémarrage sur les chapeaux de roue

Après la crise du Covid-19, le secteur aérien et aéronautique connait un redémarrage accéléré. Au Maroc, selon le GIMAS, il représente un écosystème de 142 entreprises employant 17.500 salariés et réalisant 1,9 milliard de dollars à l'export avec un taux d'intégration local de 38%.

Le secteur aéronautique et spatial constitue la première industrie d'Occitanie - Pyrénées-Méditerranée avec plus de 1.000 fournisseurs, sous-traitants, bureaux d'études et 98.000 emplois.

Toulouse abrite non seulement le siège mondial d'Airbus Group, mais également le quartier général du pôle de compétitivité Aerospace Valley.

Par ailleurs, la région est aussi le premier pôle français d'enseignement supérieur et de recherche en aéronautique, les trois-quarts des ingénieurs français y sont formés.

Le spatial représente 48.000 emplois en Europe. La moitié de ces effectifs est concentrée en France dont 15.000 en Occitanie, qui constitue un pôle d'activités économiques majeur dans le domaine.

Un accès à l'événement même après l'événement

Les participants auront la possibilité de naviguer sur l'application "MyCFCIM" afin d'échanger, de créer et de gérer directement les prises de rendez-vous, avant, pendant et même après l'événement.

La CFCIM est une institution centenaire qui a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc, de favoriser l'implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le potentiel d'affaires des entreprises marocaines.

Forte, notamment, de près de 4.000 entreprises adhérentes, la CFCIM est la plus importante des 124 Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'International (CCIFI).

La CFCIM est la seule CCIFI à disposer d'un Campus de Formation (regroupant l'École Supérieure des Affaires de Casablanca et le CEFOR Entreprises, son centre de formation continue) pour accompagner le développement du capital humain des entreprises.

Aussi, elle met à disposition des formules locatives innovantes au travers de ses 4 parcs industriels : Bouskoura, Ouled Salah, Settat et l'Ecoparc de Berrechid.