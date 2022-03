Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - Didi Stone nommée ambassadrice nationale de la RDC par l'Unicef

Le titre d'honneur permettra à la fille du musicien Koffi Olomide de contribuer à faire évoluer la situation des enfants en République démocratique du Congo (RDC) et en Afrique, en mettant l'accent sur les problèmes qui touchent les filles, notamment le mariage forcé des enfants.

L'Unicef a élevé, le 8 mars, Didi Stone au rang d'ambassadrice nationale, pour être le porte- étendard de la promotion des droits de l'enfant en RDC et en Afrique.

" En tant que fille du Congo, je ne peux rester insensible face aux mariages des enfants. Une injustice qui entraîne de graves conséquences sur la vie d'une fille, sur sa communauté et son pays tout entier. Je m'engage aux côtés de l'Unicef à faire en sorte qu'aucune fille ne soit mariée avant l'âge de 18 ans ", a déclaré Didi-Stone.

Le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, s'est dit honoré de compter Didi Stone parmi les ambassadeurs pour défendre les droits des enfants. " La lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, y compris le mariage des enfants, est une priorité pour l'Unicef. Je suis honoré d'accueillir Didi Stone en tant que toute nouvelle ambassadrice nationale, soutenant ainsi notre objectif de donner à chaque fille congolaise la possibilité de se construire un avenir meilleur ", a indiqué Edouard Biegbeder.

Selon l'Unicef, la nouvelle ambassadrice nationale Didi Stone assistera à la première américaine de "Vaillante", une mini-série de fiction sur le mariage des enfants en Afrique de l'ouest et du centre. La série raconte le passé douloureux d'une jeune femme dont le destin s'entremêle avec l'avenir incertain d'une jeune fille qui va bientôt se marier, et montre comment les jeunes, en particulier les filles, peuvent faire partie de la solution s'ils ont le pouvoir d'agir. Elle montre également le rôle essentiel de l'éducation des filles pour retarder et finalement prévenir le mariage des enfants.

Alors que les tendances en matière de mariage d'enfants se sont améliorées ces dernières années en RDC, la covid-19 constitue une menace directe pour le progrès, exacerbant les inégalités entre les sexes en matière de protection, de santé et de statut économique. L'Unicef appelle à une augmentation des investissements dans le système éducatif de la RDC afin que les filles soient au centre des stratégies nationales de développement.

Au fil des ans, Didi Stone a soutenu des organisations à but non lucratif en RDC, en s'attachant particulièrement à offrir un espace sûr aux enfants orphelins. Elle rejoint Céline Banza, Fally Ipupa et Lokua Kanza comme ambassadeurs nationaux de l'Unicef en RDC.