Ile Maurice: Accusé d'avoir malmené un policier, l'ex ministre Rittoo veut les preuves du DPP

Les trois accusations provisoires de "taking part in an unlawful assembly", "obstruction road" et "assault" qui avaient été retenues contre l'ancien ministre des Sports, Devanand Rittoo, dans le cadre d'un rassemblement devant les Casernes centrales, avaient été rayées devant la cour de district de Port-Louis en avril 2018. Or, le Directeur des poursuites publiques a présenté une accusation formelle d'agression contre l'accusé devant cette même instance judiciaire. Et le procès contre Devanand Rittoo et les deux agents du Parti travailliste, Dhaneshwar Lutchmun et Iqbal Domun, a été appelé le jeudi 3 mars devant la magistrate Azna Bibi Bholah.

Tandis que l'ancien ministre rouge est accusé d'avoir malmené un policier lors d'une manifestation qui s'est déroulée devant les Casernes centrales lorsque l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam était convoqué dans les locaux du Central Criminal Investigation Department dans le sillage de l'enquête sur la saisie de Rs 220 millions chez lui, à Riverwalk, en février 2015, une accusation d'"opposing police" a été retenue contre Dhaneshwar Lutchmun et celle de "breach of peace" contre Iqbal Domun.

Me Jim Seetaram, qui représente les deux derniers nommés, a réitéré, jeudi, sa motion devant la magistrate Azna Bibi Bholah, dans laquelle il demande de visionner les images de vidéosurveillance entourant l'incident. "Bien qu'ayant fait cette motion depuis l'année dernière, la poursuite ne m'a toujours pas communiqué ces images. Mon client Dhaneshwar Lutchmun se trouvait dans les locaux des Casernes centrales le jour de l'incident et il avait été battu black and blue par un policier et la vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Sans la production de cette pièce à conviction, ce sera préjudiciable et injuste à l'égard de la défense, qui ne pourra pas mener ses plaidoiries correctement", plaide Me Jim Seetaram.

Me Yatin Varma, qui représente les intérêts de Devanand Rittoo, a, quant à lui, présenté une motion dans laquelle il réclame les photos prises lors de l'incident et l'inculpation présumée de son client. La poursuite, qui a convoqué 13 témoins pour ce procès, a pris l'engagement de remettre les dossiers requis à la défense d'ici au 10 juin.