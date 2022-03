Congo-Kinshasa: Beni - 4 ADF condamnés à des peines de plus de 10 ans de prison

Le tribunal militaire de garnison de Beni a condamné mardi 8 mars à des peines allant de 10 à 15 ans de prison quatre combattants ADF reconnus coupables de participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs.

La sentence a été prononcée au cours d'une audience publique organisée à l'auditorat militaire de garnison de Beni.

Le tribunal a reconnu les quatre personnes, membres et collaboratrices de la rébellion ougandaise ADF dont une de nationalité ougandaise et trois autres de nationalité congolaise coupables des faits mis à leur charge et les a condamnées à des peines allant de 10 à 15 de prison.

Depuis l'ouverture de ce procès qui oppose l'auditeur militaire de garnison de Beni contre les membres des groupes armés ADF et Maï-Maï ainsi que leurs collaborateurs, le tribunal a déjà rendu et prononcé des jugements dans 22 affaires impliquant 25 prévenus.

Parmi ces derniers, l'on compte 8 membres de différents groupes armés Maï-Maï et 17 membres et collaborateurs de la rébellion ADF dont une Kenyane, un Rwandais et un Ougandais.