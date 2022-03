Angola: L'ambassadeur d'Angola au Brésil salue le rôle de la femme angolaise

Luanda — L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola au Brésil, Florêncio Almeida, a salué à Brasilia le rôle de la femme angolaise dans tous les contextes.

Selon une note parvenue mercredi à l'Angop, le diplomate, qui s'exprimait dans le cadre de la journée internationale de la femme (8 mars), affirme que dans le pays, l'autonomisation des femmes est une réalité irréversible, les femmes occupant une place de choix et de postes de décision dans toutes les sphères de la société.

Florêncio Almeida a pris comme exemple les femmes dans la diplomatie, mentionnant l'existence d'un plus grand nombre de postes de direction, où la compétence, la qualité et le professionnalisme, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour l'égalité et l'équité entre les sexes, sont visibles.

