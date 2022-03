Mauritanie: Maroc-Mauritanie - Ouverture à Rabat des travaux de la 8è haute commission mixte au niveau des hauts fonctionnaires

Rabat — Les travaux de la 8ème session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne au niveau des hauts fonctionnaires se sont ouverts, mercredi à Rabat, avec la participation de représentants des différents départements ministériels des deux pays.

Cette session représente une opportunité pour explorer de nouveaux horizons de coopération entre le Maroc et la Mauritanie et une occasion d'établir de fructueux partenariats dans de nombreux domaines, conformément aux orientations des deux chefs d'Etat, SM le Roi Mohammed VI et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Dans une allocution de circonstance, le directeur du Machreq, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Fouad Akhrif, a indiqué que les relations de longue date liant les deux pays ne cessent de s'intensifier en vue d'asseoir des mécanismes de coopération fructueuse et de mettre en place un cadre législatif motivant afin de réaliser l'ambition des deux pays d'élever le niveau des relations économiques, sociales, culturelles et scientifiques.

Cette dynamique représente une motivation pour redoubler d'efforts afin d'élaborer de nouvelles approches capables d'impulser la coopération entre les deux pays aux niveaux souhaités et élargir l'éventail des relations bilatérales pour couvrir des domaines nouveaux et prioritaires pour Rabat et Nouakchott, a ajouté M. Akhrif.

Il a, en outre, souligné que les deux parties disposent de suffisamment de potentialités pour asseoir des partenariats fructueux dans différents domaines vitaux, notant que les réunions d'aujourd'hui représente un moment opportun pour procéder à une évaluation objective des réalisations depuis la dernière session de la haute commission mixte et apporter des solutions aux problématiques qui peuvent entraver les aspirations légitimes des deux pays à la promotion de leurs relations.

De son côté, l'ambassadeur, directeur général de la direction de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Hanchi El Ketab a estimé que la tenue de cette session constitue une importante étape dans le processus de coopération bilatérale dans les différents secteurs, tels la pêche, la formation professionnelle et le commerce, entre autres, conformément aux directives des deux chefs d'Etat, qui visent à consolider les relations de fraternité, à aplanir les difficultés et à hisser les relations bilatérales au niveau des aspirations des deux peuples.

Le Maroc et la Mauritanie ont accompli plusieurs réalisations dans ce sens, a-t-il affirmé, notant que cette session représente un nouveau jalon dans l'édifice de la coopération fructueuse entre les deux pays.

La 8ème session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne est prévue vendredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et du Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal.

La 7ème session de la haute commission s'est tenue les 23 et 24 avril 2013 à Nouakchott.