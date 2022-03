Maroc: La Ligue arabe salue la proclamation de Rabat, capitale de la coopération sud-sud

Rabat — La Ligue des États arabes a salué, mercredi, la proclamation par le Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes de la ville de Rabat capitale de la coopération sud-sud.

Au terme des travaux de son conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères, la Ligue arabe a également salué l'inauguration de la "Bibliothèque Roi Mohammed VI" à l'Espace marocain au siège du Parlatino au Panama.

Par ailleurs, la réunion ministérielle arabe s'est félicitée des aides médicales et du soutien dans le domaine sanitaire et de formation médicale octroyée par le Royaume du Maroc, sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI à la république fédérale des Comores.

Le Conseil a approuvé le rapport et les recommandations de la commission permanente arabe pour les droits de l'Homme qui a exprimé ses remerciements et son estime au Maroc pour son initiative au sujet de l'égalité et de l'équité et concernant les transformations climatiques, soulignant que le Maroc est avant-gardiste dans le domaine des droits de l'Homme.

Le Conseil a en outre exprimé son soutien à plusieurs candidatures à des postes onusiens, dont celle du Pr Miloud Loukili pour devenir membre de la commission des limites du plateau continental relevant des Nations unies pour la période 2023-2026, ainsi que la candidature de Hassan Taleb à l'Union internationale des télécommunications.

Il s'agit aussi de la candidature du Maroc au conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (2025-2029) et la candidature de Hind Ayoubi Idrissi au comité sur les droits de l'enfant pour la période 2023-2027.

La délégation marocaine avait été derrière l'ajustement du titre de la résolution relative à la sécurité alimentaire en appelant à adopter l'intitulé "vers une stratégie de la sécurité alimentaire arabe". Il a aussi élaboré le projet de résolution chargeant le secrétaire général de la ligue et l'organisation arabe pour le développement agricole d'élaborer le projet d'une stratégie globale et intégrée de la sécurité alimentaire, en se basant sur les initiatives, programmes et mécanismes déjà évoqués à ce sujet avant de soumettre le projet de stratégie au Conseil économique et social puis à la prochaine session du conseil de la Ligue.