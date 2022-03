Congo-Kinshasa: Procès des ADF à Beni - 2 deputés nationaux mis en cause

Deux députés nationaux sont mis en cause dans le procès des ADF, qui se déroulent depuis quelques jours dans la ville de Beni (Nord-Kivu). Il s'agit de Grégoire Kiro Tsongo et Kasereka Kizerbo, qui ont été cités mercredi 9 mars par un combattant ADF comme collaborateurs et ravitailleurs de cette rébellion ougandaise.

Dans sa déposition devant le tribunal militaire de garnison de Beni, ce mercredi, le prévenu Kasongo Josué a déclaré que le député Kasereka Kizerbo ravitaillerait les ADF en armes et munitions; alors que son collègue Kiro Tsongo serait en charge du ravitaillement en nourritures de cette rébellion ougandaise.

Ces allégations ont été rejetées par Grégoire Kiro :

" Je démens formellement toute implication dans la tragédie que nous vivons a Beni depuis plus de dix ans. Je demande à ceux qui instruisent le dossier de requérir même un expert pour vérifier cet individu avant d'accorder tout crédit à ses déclarations ".

Il a promis de traduire en justice ce prévenu ADF pour que son honneur soit lavé :

" Personnellement, je continue à réclamer que tous les ADF, civils comme militaires et leurs complices, soient jugés afin que la vérité éclate au grand jour. Et je ne me laisserai pas distraire pas un montage grossier destiné à désorienter l'opinion. Je me réserve d'ailleurs le droit de me pourvoir en justice et je me battrai farouchement pour que mon honneur soit rétabli ".

Selon des sources de l'auditorat militaire de Beni, le prévenu Kasongo Josué n'a jamais fait une telle déclaration lors de l'instruction de son dossier.

Il aurait toutefois avoué être combattant ADF depuis dix ans et avoir participé en août 2021 à l'attaque de Kasana, qui avait coûté la vie à 10 civils, précisent ces sources.