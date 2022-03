Cote d'Ivoire: CHU de Treichville - Un don de 400 poches de stomie aux jeunes patients

L'Amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire, a fait don ce 8 mars 2022, de 400 poches de stomie et de 10 kits permettant une prise en charge chirurgicale des jeunes patients du CHU de Treichville.

Ce geste s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale des femmes organisées par l'amicale des femmes de l'entreprise.

Selon les experts, une stomie désigne un abouchement à la peau, au niveau de l'abdomen, d'une partie de l'intestin ou de l'urètre en vue de permettre l'évacuation des selles et des gaz ou des urines.

Ce don a été réalisé en partenariat avec l'ONG Christem, qui vient en aide depuis plusieurs années aux enfants stomisés. Il se compose de 400 poches de stomie et de 10 kits permettant une prise en charge chirurgicale des jeunes patients du CHU de Treichville.

" Notre soutien en faveur des enfants stomisés du CHU de Treichville est en ligne avec les valeurs que nous défendons au quotidien. Nous profitons de cette journée de mobilisation internationale pour renforcer nos engagements auprès des communautés locales et être présents partout où des femmes, des enfants et des personnes vulnérables expriment des besoins ", a déclaré la Présidente du Conseil d'Administration de Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire, Mme Martine Coffi -Studer.

L'Amicale des femmes du groupe regroupe plus de 600 femmes issues des différentes filiales de l'entreprise en Côte d'Ivoire.

Elle s'est donnée pour mission d'œuvrer en faveur des communautés locales et de renforcer l'adhésion des collaboratrices autour des engagements solidaires de l'entreprise.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, plusieurs initiatives internes ont ainsi été menées par l'association en plus du traditionnel déjeuner des femmes : shooting photo, atelier de cuisine et de bien-être et activités sportives.