Cote d'Ivoire: JIF 2022 - Un opérateur télécom récompense 1940 femmes qui ont visité ses agences

L'opérateur télécom moov Africa Côte d'Ivoire a célébré et récompensé les femmes ayant visité, le mardi 8 mars 2022, ses agences sur tout le territoire national à l'occasion de la journée internationale de la femme.

Pour cette 4ème édition de son traditionnel programme de fidélité et de célébration de la femme, l'opérateur télécom a offert à 1940 femmes de nombreux présents constitués de bonus de communication et d'ustensiles et accessoires de cuisine (des tabliers et gants de cuisine, de thermos, de soupières, housse de coussin, éventails).

Par cette initiative l'opérateur entend développer une relation de proximité avec ses abonnées de la gente féminine. Elle vise surtout à stimuler l'utilisation des télécoms par les femmes, combler la fracture numérique entre homme et femme et contribuer ainsi à la démocratisation des services des télécoms partout et pour tous.

"Les objectifs visés à travers cette initiative sont dans la droite ligne de la vision globale du groupe", a fait savoir les responsables de cette entreprise.

A noter sur l'édition 2022 de la journée internationale des droits de la femme a été célébrée autour du thème mondiale " l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable " et au niveau national autour du thème " L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ".