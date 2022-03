Cote d'Ivoire: MASA 2022/Rencontres professionnelles - Les rencontres Be to Be s'ouvrent ce jeudi avec un " léger aménagement "

La 12ème édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (MASA) a ouvert ses portes depuis le samedi 5 décembre 2022 et se poursuit avec les rencontres Be to Be qui démarrent, ce jeudi 10 mars 2022. Le Masa se déroule au Palais de la culture d'Abidjan, à l'Institut Français, à l'Institut Goethe et au yelam's.

Compte tenu du nombre élevé de rendez-vous d'affaires, environ 950 les organisateurs ont optés pour un " léger " aménagement visant à permettre une rencontre efficience entre diffuseurs, programmateurs, artistes et presse. Cette dimension du marché tient tout son sens et l'activité est maintenue, nous a confié Ousmane Boundaoné, consultant en affaires aux rencontres professionnelles du Masa 2022. A l'en croire, c'est le contenu qui change avec le nombre de rendez-vous. Cependant, a-t-il rassuré, dans l'aménagement, nous aurons trois programmations de Be to Be. Il s'agira de donner tout son sens à cette séance qui consacre cette dimension de marché à l'événement.

Pour cette 12ème édition du Masa, tous les groupes sélectionnés pourront prendre part à ce volet en raison de trois rencontres très attendues des diffuseurs, programmateurs, artistes et de la presse.

C'est le lieu d'indiquer que les rencontres professionnelles sur la 12ème édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan s'articule autour du thème central : " Les industries culturelles et créatives : le défi des contenus ". Il s'agit à travers cette thématique, dira Patrick Hervé Yapi, Directeur général du Masa de la nécessité de prendre en compte la révolution du numérique dans la mise en place des industries culturelles.

Pour la ministre de la Culture et des Industries, des Arts et du Spectacle, Harlette Badou N'Guessan Kouamé, le thème de cette rencontre constitue une véritable appel "à la professionnalisation des métiers des arts " d'une part. Et d'autre part, " une invitation à nourrir le monde imaginaire des richesses de notre patrimoine culturel ".

A noter que l'édition 2022 du Masa, ce sont plus de 182 spectacles avec 98 groupes en provenance de 26 pays.