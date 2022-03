Sénégal: BRVM - Forte hausse de 86,066 milliards FCFA de la capitalisation des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 86,066 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce 9 mars 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 6485,094 milliards de FCFA contre 6399,028 milliards de FCFA le 8 mars 2022. Cette forte augmentation est occasionnée par celle des indices. L'indice BRVM composite a ainsi enregistré une progression de 1,35% à 215,44 points contre 212,58 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a enregistré une hausse de 1,92% à 162,31 points contre 159,25 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 7499,979 milliards de FCFA.

La valeur des transactions s'est établie à 831,689 millions de FCFA contre 500,046 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 1 605 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,06% à 2 350 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,06% à 166 000 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,60% à 4 090 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 3,55% à 15 740 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 650 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,46% à 5 550 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 4 900 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,87% à 10 500 FCFA) et Total Sénégal (moins 1,28% à 2 320 FCFA).