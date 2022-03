Congo-Brazzaville: Artisanat - La créativité des Congolaises mise en exergue

Dans le but de faire valoir la diversité et la créativité artisanale congolaise à travers une exposition riche en produit " made in Congo ", la ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du Secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, a ouvert, le 9 mars à Brazzaville, la première édition du Marché de la femme artisane (Mafa).

Faisant partie des grands rendez-vous de l'artisanat congolais, la première édition du Mafa est placée sur le thème " Artisane congolaise et créativité féminine ". Elle est organisée par le ministère des PME par le biais de l'Agence nationale de l'artisanat. L'événement se présente comme une vitrine permettant de valoriser les produits artisanaux de la femme congolaise. Il s'agit également d'un lieu d'expression et de créativité spécifiquement réservé à l'artisane.

D'une durée de quatre jours, le Mafa portera sur l'exposition et la vente des produits artisanaux congolais, déclinant ainsi la richesse et la diversité de l'artisanat, particulièrement des productions " fait-main " par les Congolaises.

Ouvrant cette exposition, la ministre en charge des PME, Jacqueline Lydia Mikolo, a signifié que face aux multiples défis et crises que connaît le Congo, l'artisanat national paraît aujourd'hui comme l'un des maillons sûrs pour diversifier l'économie. " L'ambition affichée en ce jour par mon département est d'inciter nos artisanes à la créativité et au professionnalisme dans l'exercice de leur métier. L'amélioration de la qualité et la diversification des produits est un défi qui est à notre portée et que nous allons tous relever ensemble. J'invite donc la population congolaise, durant ces jours d'exposition-vente, à consommer le " Made in Congo " pour valoriser l'artisanat national ", a-t-elle indiqué.

Pour Jacqueline Lydia Mikolo, le Mafa est aussi une excellente occasion de mettre en exergue et de faire découvrir les talents, le savoir, le savoir-faire et la dextérité des artisanes souvent méconnues par le grand public. Un moyen pour elles de rayonner tant sur le plan national qu'international. Selon elle, cette initiative est le début d'un partenariat de proximité avec les artisanes.

Dans le même élan, le maire du troisième arrondissement Poto-Poto, Jacques Elion, a estimé que l'organisation de cette exposition devrait être pérennisée pour promouvoir et favoriser les produits artisanaux fabriqués par les femmes.

" Nous sommes contents de participer à cet événement qui permet aux femmes de faire valoir leurs talents à travers les différents produits "fait-main". Par la même occasion, nous souhaitons que ce genre d'événement se pérennise pour une mise en valeur meilleure des articles made in Congo ", s'est réjoui Claude Rosemonde Bamenguina, responsable des opérations à la boucherie du Rail spécialisée dans l'agroalimentaire.

Et Séraphine Ekoa, promotrice d'Africadvice, de renchérir : " Je loue ce genre d'initiatives et remercie le ministère des PME pour ce clin d'œil fait aux femmes. J'en appelle de mes vœux à ce que cela se renouvelle... "

Au terme de la cérémonie, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a exhorté les artisanes à se formaliser et se structurer en groupement d'intérêt économique ou société coopérative pour une meilleure mutualisation des diverses ressources mobilisées dans un plan d'action commun, d'animation économique et de promotion, favorisant le plein épanouissement de ces femmes.