Afrique: CDM 2022 - Le Sud-Africain Victor Gomes officiera le match aller RDC - Maroc

Arbitre de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) entre le Sénégal et l'Egypte, le rigoureux et intègre Sud-Africain Victor Miguel de Freitas Gomes (39 ans) sera l'un des éléments du destin des Léopards lors du match du 25 mars à Kinshasa contre les Lions de l'Atlas du Maroc.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes pour officier le match aller des barrages de la Coupe du monde (CDM) Qatar 2022, le 25 mars, au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Léopards de la République démocratique du Congo feront face aux Lions de l'Atlas du Maroc. L'officiant sud-africain sera accompagné de son compatriote Zakhele Thusi Siwela Granville comme premier assistant, alors que Phatsoane Souru du Lesotho fera office de deuxième assistant.

C'est sur ce natif de Johannesburg, le 15 décembre 1982, que la CAF a jeté son dévolu pour cette rencontre importante des barrages du Mondial 2022. Victor Miguel de Freitas Gomez est au sifflet depuis 2008 d'abord dans le championnat sud-africain puis arbitre international depuis 2011. Il a été désigné meilleur arbitre en Afrique du Sud à l'issue de la saison 2012-2013, avant d'être à nouveau reconnu meilleur au sifflet à la fin de la saison 2017-2018.

En 2018, Victor Miguel a été congratulé par la Fédération sud-africaine de football après avoir rejeté et signalé une tentative de pot-de-vin de plus de trois cent mille rands (plus ou moins vingt mille dollars américains). Il avait été approché et on lui avait proposé la somme d'argent pour arranger un match de Coupe de la Confédération de la CAF entre l'équipe nigériane Plateau United et le club algérien d'USM Alger. Après, il a une fois de plus été nominé pour le prix de l'arbitre sud-africain de la saison.

Et c'est lui qui a arbitré la finale de la CAN 2021 entre le Sénégal, vainqueur, et l'Egypte, finaliste malheureux. Il sera donc l'un des facteurs du destin des Léopards de la RDC le 25 mars au stade des Martyrs à Kinshasa, face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le match retour aura lieu le 29 mars au stade Mohammed V de Casablanca.