Congo-Brazzaville: Vie des institutions - Le CCJ boucle sa mission en France

Fleury Névil Ahoué et Athanase-Jaurès Moussoungou, pour le compte de la délégation du Conseil consultatif de la jeunesse du Congo ( CCJ), ont terminé leur mission de cinq jours en France.

Durant cinq jours de visites et de séances de travail, la délégation a multiplié ses efforts afin d'être au faîte de la gestion des espaces de jeunesse, appelés également Maison des jeunes.

L'objectif était d'échanger avec les personnes en charge de ces structures, aussi bien en France qu'au Congo, à propos de l'accompagnement des jeunes confrontés aux difficultés dans leur parcours vers l'autonomie.

Du 2 au 7 mars, à Rouen et aux alentours, en Normandie, pour terminer à Verquin, la délégation a pu mesurer la panoplie des activités à destination des jeunes. Que ce soit pour les pré-ados ou les ados, des salles sont mises à leur disposition leur offrant différents équipements. Cela part de la pratique du sport, de jeux ou pour disposer d'espaces d'expression, de points d'information jeunesse, d'où la mise en place d'un Conseil municipal des enfants et un Conseil municipal des jeunes.

À chaque fois, ce sont des structures financées par les municipalités et édifiées afin de ne laisser pour compte aucun jeune en situation d'oisiveté. Elles permettent plutôt de rassembler à la fois les jeunes et les adultes autour de plusieurs activités, et également de leur proposer des formations aux métiers.

Au cours de ces échanges, la délégation du CCJ a rappelé les relations historiques et séculaires qui existent entre le Congo et la France. Un rappel subtil qui fait des jeunes du Congo et ceux de la France des frères.

C'est pourquoi, espèrent les membres de la délégation congolaise, les échanges d'expérience permettront de raffermir les liens de fraternité entre le Congo et la France, car " les jeunes constituent l'avenir des relations entre ces deux pays".

En témoigne le présent d'amitié remis à la délégation par Christine Borja Viegas D'Abreu, adjointe au maire de Sotteville-lès-Rouen, pour fixer ces paroles à la réalité en attendant de poursuivre les échanges à travers une visioconférence qui sera organisée en présence de Juste Bernardin Gavet.

Pour la dernière étape à Verquin, Fleury Névil Ahoue et Athanase-Jaurès Moussongou ont été reçus par Thierry Tassez, maire de la ville. C'était l'occasion là-aussi de prendre connaissance des activités menées par cette municipalité en faveur des jeunes. La délégation a visité la stèle érigée en mémoire de tous les combattants africains morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis elle s'est déportée au site des installations sportives en construction dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024.

Avant une restitution auprès de l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, la délégation congolaise a confié au correspondant des Dépêches de Brazzaville / Le Courrier de Kinshasa sa satisfaction sur cette mission d'échange d'expériences et de partage, menée avec fidélité en conformité de la feuille de route établie par sa hiérarchie.