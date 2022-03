Congo-Brazzaville: Littérature et ARTs de la scène - Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah célèbre ses vingt-cinq ans de carrière

Après Pointe-Noire en octobre 2021, le tour est venu à Brazzaville de célébrer les vingt-cinq ans de carrière littéraire et arts de la scène du poète, dramaturge et metteur en scène congolais, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah, sur le thème " Littérature congolaise et arts de scène ".

La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférences du ministère de la Culture et des Arts, en fin de semaine dernière, en présence des hommes de lettres et des arts de la scène.

La célébration des vingt-cinq ans de la carrière littéraire et artistique d'Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah a été marquée par la critique littéraire d'une de ses œuvres théâtrales intitulée " Tout ou rien " faite par Ramsès Bongolo. Cette pièce publiée en 2015 aux éditions LMI a valu à son auteur une invitation au Salon du livre de Paris en mars 2016. Après, un éditeur qui a eu un coup de foudre pour cette pièce l'a rééditée à Paris, en France, aux éditions Cana. " Tout ou rien " est une pièce de théâtre avec trois personnages, à savoir M. Tout, Mme Ou et M. Rien. C'est un hymne à la paix, à la concorde, à l'entraide et au vivre ensemble.

Cette célébration constitue pour Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah un nouveau point de départ. " C'est un nouveau départ que je prends, un nouveau souffle, une sorte de renaissance, une sorte de résurrection pour produire davantage des livres et marquer mon omniprésence dans les arts de notre pays. Parce que nous avons le devoir de garder allumer les lampions déjà allumés par nos prédécesseurs, les pionniers de notre littérature, que sont Jean Malonga, Tchicaya U'Tams'i, Sony Labou Tansi, Sylvain Mbemba, Letembet Ambily, ... ", a-t-il dit.

Après vingt-cinq ans de carrière, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah ne compte pas baisser les bras. Il dit travailler encore davantage. " Je ne vais pas déposer ma plume, je ne manquerai pas non plus de continuer à être sur les planches, sur les tréteaux de théâtre en tant que comédien parce que je le suis aussi, même en tant que metteur en scène, parce que j'ai formé plusieurs générations d'écrivains à travers des ateliers d'écriture ; des confrères qui aujourd'hui sont devenus aussi poètes écrivains. J'ai aussi formé beaucoup de comédiens, d'acteurs de théâtre qui exercent à Pointe-Noire, sur la scène continentale ", a-t-il déclaré.

Après vingt-cinq ans de carrière, il a à son actif dix ouvrages déjà publiés dans les maisons d'éditions du Congo, d'autres pays d'Afrique et de la France. Parmi lesquels des pièces de théâtre, la poésie et l'essai. Vont s'ajouter d'autres en cours de parution cette année et l'année prochaine. Il s'agit d'un recueil de nouvelles et d'un roman. " Je ne compte pas m'arrêter, parce que je ne dors pas sur mes lauriers. Ma devise depuis toujours est celle de ma troupe de théâtre " Atteindre la cime de la pyramide ", a assuré le poète.

Parcours

Né le 22 juillet 1974 à Brazzaville, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah réside depuis deux décennies à Pointe-Noire, où il exerce comme manager de la logistique du personnel travaillant dans les barges et sites pétroliers On/Offshore. En vingt-cinq ans de carrière, il a participé au rayonnement de la littérature et des arts du Congo à l'échelle nationale, continentale et internationale. A titre d'illustration, en mars 2016, il a participé au Salon du livre de Paris. En 2017 il a représenté le Congo et l'Afrique centrale au 35e congrès mondial de l'Institut international du théâtre dans la ville de Ségovie près de Madrid (Espagne). En 2018, il a représenté le Congo et l'Afrique centrale au MASA (Côte-d'Ivoire). En fin juillet début août 2019 il a représenté le Congo et l'Afrique à un grand festival dans la capitale suédoise à Stockholm.

Dans le cadre littéraire, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah a reçu plusieurs distinctions. Il s'agit, entre autres, du prix international de poésie Tchicaya U Tams'i, en 2001 ; du prix Tchikounda de meilleur écrivain en 2003. En 2021 lors de la première édition du Salon du livre de Pointe-Noire, sa dernière pièce de théâtre dénommée " Hécatombe et remontada " a reçu le premier prix Sony Labou Tansi du théâtre. Entre-temps, en 2020, il a coordonné et supervisé une anthologie des écrivains congolais qui porte le titre : " Du chaos du coronavirus à l'éclosion d'un nouveau monde ".

Notons que la carrière littéraire et artistique de Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah a débuté lorsqu'il était encore étudiant à la faculté des Sciences de l'Université Marien-Ngouabi en 1996. C'est pour cela qu'il a débuté la célébration des vingt-cinq ans de sa carrière à Pointe-Noire au mois d'octobre 2021. Il est président national du centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre, partenaire officiel de l'Unesco. Il est aussi directeur artistique d'une troupe de théâtre appelée " La compagnie Autopsie théâtre ", qu'il a créé en 1996.