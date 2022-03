Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La paix " devrait être notre leitmotiv durant tout le mois de la femme ", estime Eudoxie Nziavake

L'activiste des droits des femmes, Eudoxie Nziavake, a indiqué qu'avec toutes les actions relatives à la protection de l'environnement et la sensibilisation en faveur de l'égalité, les femmes devaient porter un plaidoyer fort en faveur de la paix au Nord-Kivu.

Elle l'a déclaré mardi 8 mars à Goma, à l'occasion de la journée internationale de la femme.

Les activités du mois de la femme cette année sont placées sous le thème provincial : " Promouvoir la résilience des femmes et des filles face au changement climatique en renforçant l'autonomisation et l'égalité du genre ".

Eudoxie Nziavake estime, par ailleurs, que les femmes ne peuvent être autonomisées dans un contexte d'insécurité :

" Cette année, moi je pensais que notre plus grand plaidoyer c'était le retour de la paix. Parce que nous parlons environnement, nous parlons autonomisation, Oui. Mais, pendant la guerre, pendant que les femmes, nos consœurs à Beni, à Oicha, en Ituri passent la nuit à la belle étoile, elles sont kidnappées, on ne peut pas parler avancement, on ne peut pas parler autonomisation. Sinon, on va parler autonomisation de la ville de Goma et on laisse le reste de la province ".

Dans les territoires du Nord-Kivu, " quel est l'état des lieux par rapport à l'autonomisation, par rapport à la situation de paix ? ", s'interroge-t-elle, estimant le rétablissement de la paix est une priorité des priorités " et ça devrait être notre leitmotiv aujourd'hui et durant tout le mois de la femme ".