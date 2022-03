Sénégal: Législatives de Juillet 2022 - Landing Savané et Aj-Authentique appellent Benno à " la récupération des énergies dispersées "

Après les élections locales de janvier dernier, pas le temps de dormir sur ses lauriers, même si la majeure partie des collectivités ont été gagné par la mouvance présidentielle. C'est ce que semble dire le parti And Jeef Authentique (Aj-A), ou plutôt le Secrétariat exécutif (SE) dudit parti. Dans un communiqué rendu public ce jour, mercredi 9 mars 2022, Landing Savané, Secrétaire général de Aj-Authentique et ses camarades du SE lancent un appel à leurs alliés de Benno Bokk Yakaar.

" Pour le SE, la tenue au mois de Juillet des élections législatives impose à la Coalition Benno Bokk Yaakaar des tâches qui ne peuvent être remises au lendemain, c'est pourquoi le SE en appelle à la récupération des énergies dispersées et à la mobilisation de la Coalition ", peut-on lire sur la note qui poursuit que " Comprendre pour davantage rassembler et remobiliser les forces et énergies, tel doit être aujourd'hui le postulat de Benno Bokk Yaakaar" .

Landing Savané et ses camarades se sont, par ailleurs, réjouis de la journée de réflexion organisée par la Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds) sur le bilan partiel des élections locales, le samedi 5 mars. Ils ont, dans la même dynamique, invité les partis membres de la CDS " à davantage travailler à l'unité et au rassemblement de toutes les forces de gauche ".

À noter, en outre que, Aj-Authentique compte organiser à partir du 26 mars une série de journées de réflexion consacrées aux mouvements des jeunesses, des étudiants, des femmes et des cadres.