Angola: Le pays reçoit de la CICOS des moyens pour soutenir la navigation fluviale

Luanda — La Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) a livré, ce mercredi, à l'Institut maritime et portuaire d'Angola (IMPA), des équipements de radiocommunication et du matériel de gestion des déchets, pour faciliter la navigation fluviale dans l'espace d'intégration régionale.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Appui à la régulation, la facilitation, la sécurité et la durabilité du transport fluvial dans l'espace CICOS", qui bénéficie du soutien financier de l'Union Européenne, qui s'élève à deux millions d'euros.

A l'occasion, la secrétaire générale de la CICOS, Judith Agbor, qui a livré les moyens, a indiqué que l'initiative du projet permettrait d'atténuer les nombreuses difficultés rencontrées dans la navigation fluviale dans le corridor du bassin du fleuve Congo, en mettant l'accent sur les aspects socio-économiques et environnementaux dans les États membres.

Le secrétaire d'État aux secteurs de l'aviation civile, maritime et portuaire, Carlos Borges, a quant à lui mis en exergue les objectifs de la CICOS, tels que la création d'un corridor pour le développement et l'intégration de l'Afrique centrale, ainsi que la réduction de la pollution sur les plates-formes portuaires et voies navigables des États membres, pour une navigation sécurisée dans l'espace fluvial.

Carlos Borges, qui a reçu les ressources au nom de l'Angola, de la secrétaire générale de la CICOS, a déclaré que le pays, en tant que membre de la Communauté des États de l'Afrique centrale (CEAC), est conscient de ses responsabilités accrues telles que le maintien de la sécurité de la navigation sur le fleuve Congo et de ses affluents.

En ce sens, il a ajouté que l'Angola allait installer un observatoire de gestion des déchets solides sur le lit du fleuve et former du personnel pour gérer et faciliter la navigation fluviale.

La CICOS, dont le siège est à Kinshasa, a été créée en 1999 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Angola, du Cameroun, du Gabon, de la République centrafricaine (RCA), de la République démocratique du Congo (RDC) et du Congo.