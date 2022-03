Cote d'Ivoire: Violences basées sur le genre - L'Ong "We for children" au front en milieu scolaire

30 jeunes filles issues de 2 établissements de Yopougon ont été formées à l'identification des Vgb et au différents recours possibles, le cas échéant.

En prélude à la célébration de la journée mondiale de la femme, l'Ong "We for children Côte d'Ivoire" a décidé de faire œuvre utile en formant une trentaine de jeunes lycéennes à la notion de violence basée sur le genre (VGB).

L'atelier a eu lieu le samedi 5 mars dans les locaux de l'école de tourisme et d'hôtellerie (Eth), à Yopougon. Placé sous le thème : " Jeunes filles victimes de VGB en milieu scolaire", cet atelier avait pour objectif de former ces jeunes filles à l'identification des VGB en milieu académique, et leur apprendre les recours à actionner le cas échéant.

Les participantes ont été sélectionnées dans deux lycées de Yopougon, sur le critère de leur leadership. Notamment le collège jeunes filles Singa et le lycée moderne de jeunes filles. " Ces élèves formées sont des cheffes de classe. Ce critère de sélection a été retenu pour le leadership de ces filles. Car, en règle générale, les cheffes de classe sont des leaders dans leur milieu académique, et sont dotées d'un charisme qui en font les cibles idéales capables de relayer des informations utiles auprès de leurs camarades", explique Marius Doza, chef de projet et co fondateur de l'Ong "We for children Côte d'Ivoire". Selon lui, les violences basées sur le genre sont un phénomène bien présent en milieu scolaire. Et il importe d'instruire les acteurs de ce milieu, afin de leur donner les moyens de s'en défendre.

Selon ses explications, le phénomène des Vgb peut se manifester sous plusieurs formes à l'école. "Le harcèlement, les violences physiques, ou l'attribution de taches en milieu scolaire sur le seul critère du sexe pour ne citer que ces exemples, constituent des violences basées sur le genre", explique-t-il.

L'Ong née 2020 s'est donnée pour mission, entre autres, d'instruire les plus jeunes, mais aussi les adultes, sur leurs droits. Et a inscrit la lutte contre les violences basées sur le genre sur la liste de ses priorités. Depuis sa création, l'organisation a initié plusieurs activés en milieu scolaire, qui constitue son principal champ d'action.