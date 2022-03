Sénégal: Cheikh Ndoye - " Je n'ai jamais annoncé ma retraite internationale "

Le milieu de terrain du Red Star, Cheikh Ndoye songe à revenir en sélection sénégalaise de football après une longue absence.

Actuel homme fort de l'écurie française de National (7 buts), l'international sénégalais de 34 ans dit n'avoir pas annoncé sa retraite internationale. Absent de la sélection depuis mars 2019, Ndoye se déclare encore compétitif. L'ancien sociétaire de Birmingham (Angleterre) croit plus que jamais en ses capacités pour un éventuel retour au sein de la tanière des Lions.

" Je n'ai jamais annoncé ma retraite internationale et je sais que le coach me connaît bien et sait ce que je peux apporter à cette équipe nationale. Je suis un Sénégalais et je suis compétitif. Et si le coach m'appelle, je répondrai présent et je serai très heureux de pouvoir apporter ma contribution. Et si tel n'est pas le cas, je resterai le supporter que j'étais pendant la CAN 2021 ", a-t-il déclaré dans une interview avec l'Agence de presse sénégalaise (APS).

En rappel, Ndoye a 33 fois porté les couleurs nationales du Sénégal pour trois buts marqués.