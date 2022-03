Algérie: Rôle du tourisme saharien comme facteur de développement durable

Adrar — Le rôle du tourisme saharien comme facteur de concrétisation du développement durable a été souligné lors d'une journée d'études organisée mercredi à l'Université d'Adrar.

Les participants à cette rencontre ont mis en avant les potentialités de la wilaya d'Adrar, susceptibles d'y promouvoir le tourisme, pour peu qu'elles soient valorisées et exploitées à bon escient, citant, entre autres, son patrimoine urbanistique, socioculturel et religieux, ses atouts naturels, en plus de ses monuments tels que les ksour et les sites archéologiques, et de son riche patrimoine manuscrit attestant d'une dynamique socioculturelle, commerciale, scientifique et religieuse ayant empreint la région du Touat.

Une manière de démontrer l'intérêt de la valorisation des sites touristiques de la région, de booster leur impact économique et d'améliorer les conditions de vie de leurs populations, ont-ils estimé.

La rencontre a été l'occasion de mettre l'accent, par ailleurs, sur le volet de la formation continue des opérateurs du secteur du tourisme, l'encouragement de l'investissement dans le tourisme et l'artisanat, ainsi que l'exploitation des supports numériques et les réseaux sociaux pour promouvoir le produit touristique à large échelle, et la garantie de l'équilibre entre l'offre et la demande.

Ouvrant les travaux de la rencontre, le wali d'Adrar, Larbi Bahloul, a appelé à la mobilisation des différents acteurs en vue de valoriser, à travers des investissements judicieux, le riche patrimoine matériel et immatériel que renferme la wilaya, pour faire d'elle un pôle touristique d'excellence.