Algérie: Mostaganem - Lancement des essais techniques des rames du tramway

Mostaganem — Les essais techniques des rames du tramway de la ville de Mostaganem ont été lancés, mercredi, a-t-on appris de la société d'assemblage et de maintenance des rames du tramway (Cital) d'Annaba.

Cette opération technique vise à préparer les rames du tramway à la phase de la mise en marche à vide, précédant l'exploitation commerciale de ce moyen de transport, indique un communiqué de cette entreprise remis à l'APS.

Cette étape est considérée comme importante, car elle permet de vérifier les fonctions électroniques et mécaniques des voitures, dont les essais concernant le système de freinage et des différents réseaux d'alimentation en énergie électrique et s'assurer des règles et normes de sûreté et de sécurité, ajoute la même source.

Selon le même communiqué, l'assemblage des rames concernant le projet du tramway de Mostaganem, a été effectué au niveau des usines de Cital Algérie, à Annaba, ajoutant que la société assurera, ultérieurement, leur maintenance.

La rame, d'une longueur de 44 mètres, peut transporter 400 passagers sur le parcours de 14 km du tramway de Mostaganem, à travers deux lignes assurant la liaison avec Kharrouba (nord de la ville) avec la gare routière inter-wilayas et de la gare vers Salamandre, au sud, passant par le centre ville (24 stations).

Le wali de Mostaganem Aïssa Boulahia a tenu, récemment, une réunion avec les responsables des sociétés chargées de la réalisation du projet, à l'instar de Cosider (sections de travaux publics et des ouvrages d'art), le Métro d'Alger et Setram (gestion du tramway) sur les essais finaux de la première ligne qui s'étend sur 7 km et pour étudier la possibilité de mettre en service la totalité du tramway de Mostaganem (les deux lignes), le 5 juillet prochain, indiquent les services de la wilaya.

Le wali a également ordonné la modification du plan de circulation et d'intensifier les opérations de sensibilisation des citoyens et des élèves des écoles situées à proximité du parcours du tramway, en plus de la prise en charge de l'aspect esthétique au niveau des différentes stations du tramway et ses installations techniques (deux tunnel et un pont), indique la même source.