Algérie: Le Chef d'Etat-Major de l'ANP préside les travaux de la réunion annuelle des cadres de l'Arme du Matériel

Alger — Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée populaire nationale (ANP), a présidé, mercredi, la cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'Arme du Matériel, au niveau de l'Ecole Supérieure du Matériel, à El-Harrach, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

A l'entame et après la cérémonie d'accueil, le Général de Corps d'Armée a suivi, en compagnie du Général-Major Ali Sidane, commandant de la 1ère Région Militaire, deux exposés présentés respectivement par le Général-Major Smaïl Sediki, directeur central du Matériel et le commandant de l'Ecole, portant sur le bilan des activités exécutées au titre de la première phase du programme de préparation des Forces pour l'année 2021-2022, ainsi que les perspectives de développement de l'Arme-Matériel dans les différents domaines.

A l'issue, le Général de Corps d'Armée a adressé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par les différentes unités des six Régions Militaires, lors de laquelle il a exprimé sa satisfaction de présider la réunion annuelle des cadres de l'Arme -Matériel, visant l'évaluation de l'état d'avancement de l'exécution du plan de charge annuel.

Il a, également, souligné l'intérêt majeur accordé par le Haut Commandement de l'ANP à la Direction Centrale du Matériel qui est chargée de missions sensibles, s'inscrivant dans le cadre de la montée en puissance de la disponibilité de nos Forces Armées, et le maintien de leur état-prêt pour faire face à toute situation d'urgence:

"Le Haut Commandement accorde un intérêt majeur à la Direction Centrale du Matériel, au regard du caractère et des spécificités des missions qui lui sont assignées, se rapportant essentiellement au soutien des unités et formations de l'Armée nationale populaire, à la participation à l'élaboration des plans de développement de ses composantes, de même qu'à satisfaire les besoins en équipements et matériels", a-t-il ajouté.

Cet intérêt, a-t-il noté, ainsi accordé à l'Arme du Matériel, "s'inscrit en droite ligne des orientations de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, visant à disposer des facteurs de puissance, des moyens de préservation de l'indépendance et de la souveraineté nationale de notre pays, et à réunir toutes les conditions nécessaires à la montée en puissance de nos Forces Armées et au maintien de leur état-prêt pour faire face à toute situation d'urgence".

A l'issue, le Général de Corps d'Armée a inauguré quelques annexes d'infrastructures de l'Ecole, avant de procéder, en compagnie du Commandant de la 1ère Région Militaire et du Directeur Central du Matériel à la plantation d'un arbre à cette même occasion.A la fin de la visite, le Général de Corps d'Armée a signé le Livre d'Or de l'Ecole.