Algérie: Le Président Tebboune veille à garantir la bonne préparation du sommet arabe d'Alger

Le Caire — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a indiqué, mercredi au Caire, que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "veille à garantir la bonne préparation" du Sommet arabe prévu à Alger les 1 et 2 novembre prochain.

Dans une allocution prononcée devant le Conseil ministériel de la Ligue arabe, réuni au Caire, M. Lamamra a souligné que "l'Algérie qui demeure fortement attachée à la défense des causes de la nation arabe poursuivra ses efforts, de concert avec ses frères, en faveur du renforcement de l'action arabe commune, notamment en prévision du Sommet arabe qu'elle aura l'honneur d'abriter durant le glorieux mois de novembre".

Réaffirmant les positions de l'Algérie à l'égard de toutes les crises dans le monde arabe, notamment en Syrie, au Yémen et en Libye, M. Lamamra a précisé que ces positions "reposent sur deux principes fondamentaux: la non ingérence dans les affaires intérieures des Etats et le dialogue pour parvenir à des solutions politiques pacifiques et consensuelles qui préservent l'unité et la souveraineté des Etats arabes et réalisent les aspirations légitimes de leurs peuples".

Il a appelé, dans ce contexte, à "faire prévaloir ces principes élémentaires dans le cadre de la restructuration de nos relations avec les pays du voisinage avec lesquels nous partageons notre appartenance à la civilisation musulmane".

Concernant la question palestinienne qui "traverse des moments des plus difficiles...", il a réitéré la position de l'Algérie appelant à "réactiver l'Initiative arabe de paix et à mobiliser davantage d'appui international en faveur de cette question, de manière à préserver les droits du peuple palestinien et garantir l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967, avec pour capitale Al Qods".

Par ailleurs, le ministre a souligné que "les développements dangereux, les tensions croissantes et les mutations accélérées enregistrées à travers le monde, qui présagent de lourdes répercussions sur notre région arabe (...), doivent nous interpeller, pas uniquement parce qu'elles annoncent de nouveaux rapports de force sur la scène internationale mais aussi parce qu'elles auront de graves conséquences sur notre monde arabe, particulièrement à la lumière de la polarisation qui prend d'importantes proportions au plan international".