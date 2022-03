Sénégal: Macky Sall limoge Papa Amadou Sarr

" Le président de la République, par décret n°2022-621 du 09 mars 2022, a mis fin aux fonctions de Monsieur Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). " Cette information livrée à travers un communiqué émane du gouvernement sénégalais dont le porte-parole Oumar Gueye a signé le texte.

Seulement, les raisons qui ont amené le président Macky Sall à limoger le désormais ex patron de la Der/Fj ne sont pas données dans le communiqué. Serait-il à cause des propos émis avant-hier par Papa Amadou Sarr et qui faisaient allusion aux salutations, main-à-main, entre les femmes et les marabouts ? En tout cas, le gouvernement n'a pas apporté de précisions sur les raisons du limogeage de M. Sarr.

Ce que l'on sait, tout de même, c'est que ce ne serait pas dû à un défaut de résultats satisfaisants quant à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Parce que lui-même a confié le 8 mars dernier que le chef de l'Etat Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron " appréciaient positivement le travail abattu par la Der/Fj " depuis sa création en mars 2018.

Les présidents Sall et Macron ne sont pas les seuls à être séduits par le modèle de financement, de formation et de formalisation offert par la Der/Fj. Car, la cheffe du Fonds monétaire international (Fmi) Kristalina Georgieva et le patron de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina qui ont été, tour à tour, reçus dans les locaux de la Der/Fj, n'ont pas pu s'empêcher de tomber sous le charme de cette institution désignée guichet unique de financement des femmes et des jeunes sénégalais il y a environ une année.

4 années d'existence, 200 mille crédits octroyés, 80 milliards de francs Cfa décaissés

Pour les quatre années d'existence de la Der/Fj, on retient, pour le compte du bilan, plus de 200 mille crédits octroyés pour plus 80 milliards de francs Cfa. Ces financements ont touché 552 communes, les 46 départements du Sénégal, selon Papa Amadou Sarr.

Comme qui faisait ses adieux à ses collaborateurs, notamment aux femmes

" Recevez mes compliments pour le travail colossal que vous abattez jour et nuit à nos côtés, à la Der/Fj, sans bruit, avec dévouement, engagement, professionnalisme et efficacité. "

Je suis témoin, a-t-il dit, de la persévérance, de la compétence et de la rigueur de la femme. Car, a ajouté Pape Sarr comme l'appellent les intimes, je suis entouré de braves femmes qui nous aident à réaliser la mission qui nous a été confiée par le président Macky Sall.

" Je ne regrette pas d'avoir choisi une directrice de cabinet, une directrice du partenariat, une directrice des investissements, une directrice administrative et financière, une directrice juridique, une directrice des ressources humaines... ", a déclaré, enfin le Dg de la Der/Fj.