Sénégal: Fatoumata Ka (1938-1992) - Une figure féminine qui a inspiré des carrières

Son nom réveille de vagues souvenirs chez la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. Fatoumata Ka fut pourtant la première femme à diriger un Conseil municipal au Sénégal et première femme chargée de mission à la Présidence de la République. Elle est décédée en 1992. Les proches de l'ancienne responsable des femmes du Parti socialiste (Ps) décrivent une personnalité aux qualités multiples.

Fatoumata Ka fait partie de ces femmes sénégalaises qui, grâce à un mental de gagnant, ont inspiré des vocations. Figure ayant marqué les annales de l'histoire politique sénégalaise, elle est peu connue du grand public. Il est même difficile de recueillir des témoignages sur cette socialiste, même au niveau du Parlement.

" La plupart de ceux qui l'ont connue ou côtoyée sont décédés, malades ou à la retraite ", nous confie un doyen de la presse sénégalaise. D'ailleurs, des députés de la 13ème législature disent n'avoir pas connu celle qui a été la première Vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'était en 1984. Elle avait été élue députée en 1983 avant d'être réélue en 1988.

Sa biographie révèle pourtant une riche trajectoire. Enseignante de formation, Fatoumata Kâ a intégré le Parti socialiste (Ps) dès les premières heures de l'indépendance. Elle s'est réellement donnée les moyens d'exercer de hautes fonctions au sommet de l'État.

À l'époque, bon nombre de femmes étaient assignées par la société à des fonctions de production et reproduction au sein du foyer. Un travail remarquable la propulse au Palais de la République. Le premier Chef de l'État, Léopold Sédar Senghor, très sélectif et rigoureux, la nomme chargée de mission à la Présidence. C'était en 1978. Elle devient la première femme sénégalaise à occuper ce poste jusqu'à ce qu'elle intègre le Parlement en 1983.

Née le 14 août 1938, à Diourbel, Fatoumata Ka est aussi une des premières femmes à se positionner, grâce à ses compétences, dans le champ politique. Elle mettait en avant le poids de ses idées. Elle parvenait à porter la contradiction aux hommes, mettant ainsi en valeur le leadership féminin. " La politique est caractérisée par le débat d'idées. Ce n'était pas évident de voir, à l'époque, une femme qui puisse tenir tête aux hommes. Elle les fascinait par ses prestations et montrait que les femmes n'étaient pas là que pour applaudir. Elle a apporté une révolution ", révèle Aïda Sow Diawara, responsable politique au Parti socialiste et maire sortante de Golf Sud. Elle reconnait, comme d'autres, que Fatoumata Ka était un modèle de leadership.

De l'enseignement à la politique

Pensionnaire de l'École normale des jeunes filles de Rufisque, elle avait embrassé, en premier, une carrière d'institutrice. Elle était affectée à l'école mixte de Keur Cheikh de Diourbel avant d'en être la Directrice. Une pensée structurée et ses capacités oratoires ont constitué de belles armes pour elle. Son souci de faire bouger le Sénégal et sa carrure de femme leader la poussent à intégrer le Mouvement des jeunesses féminines de l'Union progressiste sénégalaise (Ups) en 1960. Son ascension ne tarde pas.

Elle gravit vite les échelons. En 1963, elle devient la vice-présidente dudit mouvement. Fatoumata Ka prend du galon et devient la présidente du Mouvement communal des femmes socialistes de Diourbel en 1975. Un an après, elle se retrouve au Conseil municipal de Diourbel comme vice-présidente. Elle est aussi membre du Comité central du Parti socialiste la même année, c'est-à-dire en 1976.

De nature discrète, Fatoumata Ka passe pour une bourgeoise, aux yeux de certains, voire une femme réservée, difficile d'accès. Certains disent retenir d'elle sa froide retenue. Cependant, Aïda Sow Diawara confesse que " son visage ferme et sa mine impassible étaient le signe d'une personnalité forte ". " Elle souriait aussi. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes intellectuelles dans le parti. Elle a su assumer de lourdes charges. C'était une femme émancipée, mais d'une grande simplicité ", témoigne Mme Diawara. Cette dernière d'ajouter : " Elle portait toujours sur sa tête son foulard " marie claire " qui était à la mode. Elle s'habillait modestement. Elle était loin de dégager les allures d'une bourgeoise ".

En 1982, Fatoumata Ka prend le relais de Caroline Faye, la première femme députée et Ministre au Sénégal, à la tête du Mouvement national des femmes du Parti socialiste (Ps). Elle a été aussi membre du Bureau politique de ladite formation politique qui a dirigé le pays de l'indépendance jusqu'en 2000.

Première femme Vice-président de l'Assemblée nationale en 1984

Fatoumata Kâ qui a su poursuivre son ascension est élue députée pour la première fois le 27 février 1983, avant d'être nommée vice-présidente du Conseil municipal de Diourbel en 1983. Élue Vice-présidente de l'Assemblée nationale en 1984, une première au Sénégal, elle est réélue en 1988. Fatoumata Kâ a su également tisser sa toile et se construire une bonne base locale à Diourbel, son fief natal. Elle devient la première femme maire au Sénégal en 1984. " Elle logeait au Plateau, mais passait son temps à recevoir les militants et autres sympathisants.

Elle passait ses weekends dans sa ville natale, Diourbel ", nous apprend Cheikh Sadibou Sèye, le Secrétaire permanent du Ps, qui garde de bons souvenirs de Mme Kâ. " C'était une femme de nature discrète, mais très ouverte et très généreuse. Elle n'était pas réservée, mais juste effacée et humble ", certifie M. Sèye.

Fatoumata Kâ qui s'est intéressée au devenir de sa localité a gagné la sympathie et le respect de figures religieuses. Cheikh Sadibou Sèye raconte aussi que la défunte édile de la ville de Diourbel était bien appréciée par le Khalife général des Mourides de l'époque. " Le vénéré guide spirituel Serigne Abdou Lahad Mbacké l'aimait bien pour son éducation. Elle menait un travail remarquable et incarnait des vertus morales. Il était rare de voir une femme maire. Elle a assumé de hautes fonctions. Elle savait défendre ses positions et a su assumer de hautes fonctions jusqu'à sa mort en 1992 ", explique Cheikh S. Sèye.

Sur la toile, des témoignages élogieux sont faits sur sa personne. " Cette grande dame d'une grande dimension était une maire et une mère qui savait couver ses administrés et toujours prompte à satisfaire leurs sollicitations. Elle ne ménageait aucun effort pour se mettre au service des populations et de la demande sociale.

Ces dernières étaient reconnaissantes en l'appelant affectueusement " Kaf ", lit-on sur une publication qui lui est dédiée. Il est également indiqué que sa générosité et son impartialité en toutes circonstances faisaient d'elle un modèle de loyauté. Son sens du devoir accompli lui a fait gagner l'estime de ses pairs.

Influence

Décédée en 1992, Fatoumata Kâ a laissé ses empreintes dans les annales de la vie politique sénégalaise. Son parcours inspire des vocations. En effet, la défunte Arame Diène, une autre femme politique, a hérité de son siège de présidente du Mouvement des femmes socialistes.

" Fatoumata a influencé d'autres femmes qui sont devenues des administrateurs civils ou ont investi le secteur de la santé. Elle a su manager toutes ces grandes dames qui se sont lancées dans la politique ", indique Aïda Sow Diawara. Parmi celles-ci, figurent Léna Fall Diagne, Aïda Ndiongue, Aminata Mbengue Ndiaye, etc.

L'édile de Golf Sud a pu rencontrer la défunte alors qu'elle était jeune et s'est intéressée très tôt à la politique grâce à ses parents qui étaient des politiciens. Mme Diawara évoque aussi, avec nostalgie, le parcours de grandes figures féminines comme Adja Rose Basse, Caroline Faye, Adja Ndoumbé Ndiaye, Arame Diène, toutes de la trempe de la première femme maire au Sénégal.

L'actuelle présidente du Conseil sénégalais des femmes (Cosef), Rokiatou Gassama, indique que cette dame qui a su forcer l'admiration et la considération constitue une fierté pour des générations de femmes leaders. " Elle fait partie de ces femmes qui, par leur parcours, sont inspirantes pour la nouvelle et l'ancienne génération, de même que pour la relève générationnelle. Elles méritent un grand hommage pour avoir balisé la voie aux femmes leaders ", affirme Mme Gassama. Fatoumata Kâ était l'épouse d'un Capitaine de l'Armée décédé en mission. Elle laisse derrière elle deux filles et un livre ouvert sur le leadership.