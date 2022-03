Afrique: Assemblée législative transitoire - Pas de consensus au Centre-Nord

Les forces vives des trois provinces qui composent le Centre-Nord, à savoir le Bam, le Sanmatenga et le Namentenga, ne sont pas parvenues à s'accorder sur le choix de l'unique député qui représentera la région dans le Parlement de la prochaine Assemblée législative transitoire (ALT) ainsi que de son suppléant. Elles étaient réunies le mercredi 9 mars 2022 dans l'enceinte de la salle polyvalente de Kaya.

Initialement fixée au lundi 7 mars 2022, la rencontre de désignation du représentant de la région du Centre-Nord au Parlement de l'ALT a été reportée au mercredi 9 mars. Mais auparavant, chacune des trois provinces de la région devait choisir la veille, le mardi 8 mars, 3 candidats. La journée du mercredi s'annonçait donc chaude en raison des influences diverses sur le choix de l'unique député devant siéger à l'ALT pour le compte du Centre-Nord et de son suppléant.

Présidée par le gouverneur de la région, Casimir Sèguéda, cette rencontre de concertation a réuni de nombreuses forces vives des provinces du Bam, du Sanmatenga et du Sanmatenga. On notait également la présence des 9 candidats. Pour le Sanmatenga : le Naaba Koom, chef du canton de Sanmatenga, Adissa Ouedraogo et Mohamado Ouédraogo. Le Bam : le Kirgteng Naaba, Sidi Mohamadi Sanou et Marceline Ouédraogo /Sawadogo. Le Namentenga : Issaka Kaboré, Fulbert Bembamba et Aïssêta Kormodo/Sawadogo.

Malgré plusieurs heures de concertations à huis clos, les 9 candidats désignés (3 par province) n'ont pu s'accorder sur le choix d'un député et d'un suppléant. Le Sanmatenga et le Bam ont maintenu respectivement les candidatures du Naaba Koom et du Kirteng Naaba tandis que le Namentenga a conservé celle d'Issaka Kaboré. Face à ce blocage, le gouverneur a clos la rencontre.

À noter que le Centre-Nord est l'une des régions les plus touchées par les crises sécuritaires et humanitaires auxquelles le Burkina Faso fait face. Outre les nombreuses pertes en vie humaine, la fermeture de plusieurs services sociaux de base, dont des établissements scolaires et des centres de santé, le saccage et le pillage de biens publics et privés, la région enregistre de nos jours plusieurs milliers de personnes déplacées internes.