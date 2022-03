Sénégal: Safiétou Sagna livre les secrets de la qualification pour la CAN Féminine

Dans un entretien accordé à Record, la capitaine des Lionnes, Safiétou Sagna a évoqué ce qui a été à l'origine de la qualification du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dame.

La sélection féminine de football du Sénégal a arraché sa qualification après 20 ans d'attente. A en croire Safiétou Sagna, la Fédération sénégalaise de football a été déterminante dans ce succès. Selon la capitaine, l'instance faitière du football sénégalais mettait les moyens et l'équipe se regroupait régulièrement.

" Depuis 2012, on n'a pas réussi à se qualifier à la CAN et je fais partie de celles qui avaient joué à cette compétition. Maintenant, ce qui a été déterminant, c'est l'apport de la fédération ces deux dernières années. Elle mettait les moyens et nous étions en regroupement à chaque fois pendant deux mois. C'est ce qui nous a permis d'être là où nous sommes. Et c'est ce qui nous avait manqué les années précédentes. On avait plus de temps de jeu dans les jambes, parce qu'on a disputé des matches amicaux. Le Tournoi UFOA/A a également été une motivation pour nous et on rentrait très tôt en regroupement. En football, quand on travaille ça paie. C'est le fruit du travail de ces deux dernières années ", déclaré la joueuse de Bourges Foot (France).

En rappel, la 14e édition de la CAN féminine de football va se tenir du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc avec 12 équipes au lieu de 8.