Cote d'Ivoire: Étudier à l'étranger - Yamoussoukro et Abidjan accueillent une caravane de sensibilisation

Ils sont nombreux les parents d'élèves qui désirent que leurs enfants poursuivent leurs études à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, notamment au Maroc, en Tunisie, en France, au Canada. A compter du 16 mars, ils pourront largement prendre connaissance de ce projet pour leurs progénitures au cours d'une caravane dite d'orientation.

Organisée par Smart Africa Student, structure basée au Maroc, cette caravane débutera le 16 mars à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro pour se retrouver du 17 au 19 mars, à l'hôtel Palm Club de Cocody.

Selon Fatima Zahra Bahjawi, directrice de la structure, qui se prononçait, le 8 mars, à Pullman hôtel, c'est l'occasion idéale pour les élèves, étudiants et parents de découvrir les systèmes d'enseignement reconnus à l'échelle internationale et de prendre connaissance de toutes les modalités pratiques, entre autres les filières, les cursus, les conditions d'accès, les modes de sélection, les visas, etc.

Selon elle, ce contact avec le public lors de cette caravane offrira un panorama de domaines de formations en étroite relation avec les besoins des entreprises ivoiriennes. Elle cite notamment les secteurs de l'ingénierie, de médecine, du paramédical, du commerce, de la gestion, du management, de l'architecture, du tourisme, du droit, des sciences politiques, etc.

" Dans le processus, la prise en charge des élèves se fait à plusieurs niveaux, à savoir l'information, l'aide à l'orientation, le conseil, la passation des tests d'admission ", ajoute Fatima Zahra Bahjawi. Qui révèle que pour cette étape de la Côte d'Ivoire, une trentaine d'établissements seront présentes pour échanger avec les élèves des classes de première et terminale, et leurs parents. Afin qu'après le baccalauréat, ceux-ci sachent dans quelle filière et dans quel établissement s'orienter.