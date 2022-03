Congo-Kinshasa: Exposition photographique - Des projecteurs sur le travail des femmes pour la paix

Fifi Baka, porte-parole du mouvement " Rien sans les femmes ", représente la République démocratique du Congo (RDC) à l'exposition photographique qui se tient à l'Espace Texaf Bilembo, à Kinshasa, du 10 au 27 mars.

Le Département des opérations de paix des Nations unies, en collaboration avec celui des affaires politiques et de la consolidation de la paix, ONU femmes et la Monusco, et en partenariat avec le Festival de photographie phare de la ville de New York, Photoville, lancent une exposition photographique à l'Espace Texaf Bilembo. L'exposition met en lumière le travail des femmes qui militent pour la paix, au travers du regard de femmes photographes dans le monde et en RDC.

Parmi les quatorze femmes du monde qui seront présentées à cette exposition figure la Congolaise Fifi Baka, porte-parole du mouvement " Rien sans les femmes ", photographiée par Ley Uwera. Les autres femmes proviennent de la Centrafrique, du Mali, du Soudan, du Soudan du Sud, du Liban, du Yémen et de la Colombie. Chacune de ces femmes a joué un rôle de médiatrice auprès de groupes armés, participé à des pourparlers de paix, proposé des solutions politiques et plaidé en faveur des droits des femmes et de leur participation.

Le thème retenu pour cette exposition photographique est " Quand les femmes prennent la paix en main ". La RDC est la première étape africaine, avant Bangui, en Centrafrique. Auparavant, l'exposition a été présentée au siège des Nations unies, en marge du débat public du Conseil de sécurité consacré à la question des femmes, de la paix et de la sécurité, en octobre dernier, ainsi qu'à Séoul, en Corée, lors de la Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en décembre 2021.