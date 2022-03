Madagascar: Kick-boxing - " Cette élection n'était qu'une étape ", dixit Serge Vital

Battu sur la plus petite des marges lors de l'élection de la Fédération malgache de kick-boxing, Serge Vital a été fair-play envers le nouveau président.

" Je suis un peu déçu de ce résultat mais je suis pourtant ouvert à toute sorte de collaboration avec le nouveau président de la Fédération ". C'est ce qu'a annoncé le candidat Serge Vital, après sa défaite d'une voix d'écart face au général Lylison, lors de l'élection du nouveau président de la Fédération malgache de kick-boxing, la semaine dernière. " J'ai déjà eu des échanges avec le nouveau président. D'ailleurs, il m'a sollicité pour une collaboration et j'ai accepté avec plaisir. Pour cela, on va voir son projet, voir comment s'organiser pour le bien de cette discipline. Je serai aussi redevable envers ceux qui ont voté pour moi. Je continue à m'associer avec ces ligues. Je vais voir ce que je peux faire en tant que président de l'association ", a-t-il déclaré.

Pour rappel, le président fondateur de l'association Espoirs Sportifs de Tuléar (EST) était le premier candidat à avoir déposé son dossier de candidature. La plupart des ligues ont adhéré à sa candidature à la présidence. Ce grand sportif de Toliara n'a aucun regret sur son parcours. Il poursuit ce qu'il a déjà commencé : la promotion du sport malgache et faire de l'Atsimo Andrefana une province sportive. " Pour moi, cette élection n'est qu'une étape, un passage et une expérience mais ce n'est pas la fin. Mes activités sportives et associatives continuent avec mes adhérents et mes protégés ", a-t-il enchaîné.

L'association Est a réalisé une belle et victorieuse saison en 2021 avec ses différents clubs tels que les clubs de basketball, de handball, de rugby et d'athlétisme. Elle passera à la vitesse supérieure cette année avec l'élaboration d'une plateforme de regroupement à Antananarivo. " Il s'agit d'une plateforme qu'on a mis en place pour les jeunes tuléarois qui suivent des études à Antananarivo. On a un partenariat avec certains clubs sur certaines disciplines comme le basketball. On a aussi un partenariat avec MB2ALL. Nos jeunes pourront s'entraîner avec ce club d'Analamanga et vice-versa. Quand les jeunes du MB2all viendront sur Toliara, on les recevra avec plaisir ", a conclu Serge Vital.