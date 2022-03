Madagascar: Problème de potabilité de l'eau à Fort-Dauphin - Les investigations menées par QMM connues fin mars

QMM est autorisé à effectuer un relâchement ponctuel d'eau depuis les bassins de décantation de la mine.

Des organisations de société civile ont dénoncé dernièrement que de l'eau impropre s'est déversée dans la rivière de la région de Fort-Dauphin. Ce qui risquerait de causer un problème de potabilité de l'eau consommée par la population locale.

Entre-temps, des représentants des communautés locales ont signalé à deux reprises à la compagnie minière QMM en février dernier, des zones où l'eau était trouble au niveau de Tanteza Ambatovy. Face à cette situation, la compagnie a effectué des descentes pour déterminer si ce phénomène était dû à ses activités. Il a été évoqué lors d'une conférence de presse organisée par QMM hier, à son siège à Ivandry que ses infrastructures et ses installations qui sont bien étanches n'ont pas été endommagées.

En revanche, " un événement ponctuel associé aux opérations de la mine prenant la forme d'un débordement d'eau accidentel et ponctuel à l'extérieur du périmètre minier est survenu le 17 février 2022, et ce, suite au passage des deux cyclones Batsirai et Emnati. Mais l'incident a immédiatement été corrigé par l'équipe de veille de QMM sur le site. Nos opérations minières ont été paralysées du 23 au 25 février à cause de ces aléas climatiques ", a expliqué David-Alexandre Tremblay, le directeur des opérations de la compagnie minière.

Transparence. Du coup, l'entreprise a lancé des investigations en faisant appel aux services d'Intersafe, expert indépendant dans l'analyse d'incidents pour supporter l'équipe d'enquête locale. " La prise d'échantillons s'est tenue en présence des régulateurs et de la société civile. Les analyses seront faites par deux laboratoires, celui de QMM et un autre choisi par le régulateur pour renforcer la crédibilité du processus. Les investigations en cours suivent un planning détaillé comprenant 8 étapes reconnues dans le domaine de l'investigation industrielle, et devrait se conclure d'ici la fin mars, sauf difficulté particulière liée aux intempéries, résultant de la saison cyclonique. QMM communiquera en toute transparence, aux parties prenantes, les informations au fur et à mesure des investigations et prévoit, lorsqu'elles seront terminées, plusieurs séances de restitution formelle auprès des communautés et des autorités pour présenter les conclusions des recherches. Si un lien de cause à effet était identifié entre les épisodes ponctuels de trouble de l'eau signalés récemment et les opérations minières, QMM s'engage à présenter un plan de remédiation ", selon toujours ses dires.

Relâchement. Et lui d'ajouter que les précipitations résultant du passage des cyclones, suivis des fortes pluies des dernières semaines ont mis sous pression le système de gestion des eaux de QMM amenant à une saturation des bassins de rétention. " Dans une démarche d'anticipation, pour éviter tout incident non contrôlé, et avec l'accord de l'ANDEA, nous avons effectué, de manière exceptionnelle, un relâchement ponctuel d'eau depuis les bassins de décantation de la mine d'ilménite à Fort- Dauphin, suivant le cadre légal régissant nos activités. Les équipes techniques de QMM en charge de cette opération ne prévoient pas d'effets sur le milieu récepteur. Néanmoins, elles ont planifié un ensemble de prélèvements pour contrôler la qualité de l'eau avant, durant et au terme du relâchement. Ces échantillonnages seront effectués sous la supervision des régulateurs, des communautés et des représentants de la société civile ", a-t-il enchaîné. Les résultats d'analyse sont ainsi attendus.