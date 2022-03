Egypte: Une aide alimentaire pour Madagascar

Suite aux ravages causés par le passage des cyclones ANA et BATSIRAI, l'Egypte - dans le cadre de sa solidarité avec le peuple et le gouvernement de Madagascar dans cette crise a envoyé une aide alimentaire (farine de blé et lait en poudre) pour contribuer à faire face aux répercussions de ces crises cycloniques. L'aide alimentaire est arrivée, hier, par le vol Ethiopian Airlines ET 3853.

Solidarité africaine. L'Ambassadeur d'Egypte Son Excellence Monsieur Usama Khalil, Mr Elaky Olivier, Directeur Général du BNGRC, Madame Marie Leontine Razanadrasoa, Directeur de la Promotion du Partenariat pour le Développement au Ministère des Affaires Etrangères, Madame Rasata Rafaravavitafika, Directrice du Cabinet du Ministre des Affaires Étrangères ont reçu la cargaison à l'aéroport d'Ivato. Et ce, rentrant dans le cadre de la solidarité africaine. Et cette aide égyptienne s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays. Notons que l'objectif de cette aide est d'atténuer les difficultés que les sinistrés ont dû faire face, et ce à cause des cyclones et des tempêtes tropicales qui ont frappé la Grande île au cours de ces dernières semaines.